Feuerteufel in Antequera festgenommen: nachts Haus mit schlafenden Bewohnern angezündet

Ein Mann ist am in der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr festgenommen worden, weil er ein Landhaus in Antequera absichtlich in Brand gesetzt hatte, während das dort lebende Ehepaar schlief. Der Rauch- und Benzingeruch weckte jedoch die Bewohner, denen es gelang, das Feuer selbst zu löschen.

Die Hausbesetzer verständigten selbst den Notruf 112, der sofort die Feuerwehr und die Nationalpolizei zu dem Haus entsandte, das sich an der Kreuzung der A-7281 mit der A-7284 befindet.

Für die Feuerwehr gab es nicht mehr viel zu tun, doch die Polizeibeamten konnten den Brandstifter festnehmen, der bei ihrem Eintreffen noch neben der Tür des Hauses stand. Der Mann gab die Brandstiftung ohne Umschweife zu und erzählte den Polizeibeamten sogar, dass er den Hausbewohnern damit gedroht hatte, sie umzubringen.

Die Polizei zeigte ihn wegen versuchten Mordes und Sachbeschädigung an, erklärte jedoch, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Ende Mai 2924 gab es einen ähnlichen Fall in der Provinzhauptstadt Málaga. Eine Frau wurde festgenommen, die das Schlafzimmer ihres 20-jährigen Sohnes in Brand gesetzt hatte, nachdem sie den jungen Mann zuvor mit dem Tod bedroht hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Calle José María Freuillez.