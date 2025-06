Menschlicher Schädel bei Reinigungsarbeiten in Alhaurín De la Torre entdeckt

Der Schädel war in einer Plastiktüte verpackt in diesem Wasserschacht versteckt.

Juan Cano Alharuín de la Torre Donnerstag, 5. Juni 2025

Makabrer Fund in Alhaurín de la Torre: Ein menschlicher Schädel ist am Mittwochmorgen von städtischen Arbeitern bei der Reinigung eines unbebauten Grundstück einer Urbanisation der Gemeinde entdeckt worden, der in einer Plastiktüte in einem Wasserschacht versteckt war.

Nach der makabren Entdeckung alarmierten die Arbeiter die Guardia Civil, die nach der Überprüfung des Sachverhalts die Zone auf der Suche nach weiteren Skelett-Teilen durchkämmte, jedoch ohne Erfolg. Nach Angaben der Guardia Civil könnte es sich um den Schädel eine Frau handeln, was jedoch erst durch die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigt werden muss.

Die Guardia Civil schaltete daraufhin die Mordkommission der Nationalpolizei ein, die die Ermittlungen zur Identität der oder des Toten sowie über die Todesumstände aufnahm.

Ende 2022 gab es einen ähnlichen Fall in der Provinz Málaga, als ein Mann bei einer Wanderung in der Sierra de Mijas einen Schädel entdeckte. Die Ermittler stellten fest, dass das Todesdatum erst wenige Monate zurücklag und der Schädel eine Fraktur aufwies, was auf einen gewaltsamen Tod schließen ließ. Die Ermittlungen verliefen jedoch im Sande.