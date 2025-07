Neues Feuer in Moclinejo gemeldet: Brand in Villanueva de la Concepción stabilisiert, Brände in Álora und Casares unter Kontrolle

Emma Pérez-Romera Málaga Samstag, 12. Juli 2025 | Actualizado 13:58h. Compartir

Zu den drei Bränden, die in den letzten 24 Stunden in der Provinz Málaga gemeldet wurden, ist ein vierter hinzugekommen. Diesmal in Moclinejo, wo drei Hubschrauber, ein Löschfahrzeug und zwei Gruppen von Waldbrandbekämpfern im Einsatz sind, um die Flammen einzudämmen, die sich seit 11.15 Uhr im Gebiet Los Bellacos ausgebreitet haben. Dieser Brand war jedoch nach weniger als zwei Stunden bereits unter Kontrolle.

Dies ist der erste große Waldbrandalarm in diesem Sommer in der Provinz Málaga, nachdem gestern Nachmittag drei verschiedene Brände in Álora, Casares und Villanueva de la Concepción aktiv waren. Die ersten beiden sind inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Der Brand in Álora wurde in den frühen Morgenstunden gelöscht, obwohl er noch nicht ganz erloschen ist. Der in Casares galt nach 10 Uhr am Samstagmorgen als unter Kontrolle. Der Wind mit Böen von bis zu 60 km/h erschwert unterdessen die Arbeit in Villanueva de la Concepción, wo es den Eiheiten der Infoca-Waldbrandschutzzentren gelungen ist, den Brand zu stabilisieren.

Im ersten Fall, dem von Villanueva de la Concepción griffen die Flammen ab 19.30 Uhr auf ein Gebiet über, das als Paraje El Paraíso bekannt ist, und die Infoca musste an einem Tag, an dem in der gesamten Provinz Málaga starke Winde herrschten, verschiedene Luft- und Landressourcen einsetzen, um das Feuer zu löschen, das bei Einbruch der Dunkelheit abgezogen wurde. Die Rauchsäule, die von den Flammen verursacht wurde, war von mehreren Punkten der Hauptstadt aus zu sehen. Derzeit (am Samstagmittag) befinden sich neun Waldbrandbekämpfer sowie vier Löschfahrzeuge vor Ort.

Nach Angaben der Infoca weist das Gelände viel Vegetation, Gestrüpp, Weiden und Wälder auf, was zusammen mit dem Wind die Löscharbeiten erschwert. Obwohl das Feuer im Moment noch weit von Bevölkerungszentren entfernt ist, gibt es in der Nähe einige verstreute Bauernhäuser.

Darüber hinaus meldete Infoca nach 22 Uhr einen zweiten Waldbrand in der Provinz Málaga, in diesem Fall in der Gemeinde Alora. Der Brand betraf das Gebiet von El Aljibe und es waren drei Gruppen von Waldbrandbekämpfern und zwei Löschfahrzeuge beteiligt. Das Feuer war um 1.10 Uhr unter Kontrolle. Nach den neuesten Informationen von Infoca sind eine Gruppe von Feuerwehrleuten, ein Umwelttechniker und ein Löschfahrzeug noch immer dabei, den Brand zu löschen und zu bekämpfen.

Im Fall von Casares war es schließlich der Bürgermeister Juan Luis Villalón, der das Feuer in den sozialen Netzwerken meldete, wie Emma Pérez-Romera berichtet. Das Feuer brach in der Müllverbrennungsanlage, aus. «Das Feuer hat sich schnell in der Anlage ausgebreitet, obwohl es im Moment noch nicht auf die angrenzenden Grundstücke übergegriffen hat. Es bewegt sich in Richtung des Industriegebiets, in Richtung Estepona», erklärte der Bürgermeister nach Mitternacht. Die Feuerwehr von Infoca, vier Löschzüge der Feuerwehr der Provinz sowie die Guardia Civil und die örtliche Polizei sind in dem Gebiet im Einsatz. Das Rathaus bat die Anwohner, sich von dem betroffenen Gebiet fernzuhalten und sich über die offiziellen Kanäle zu informieren.

Wie SUR aus städtischen Quellen erfahren hat, wurde das Feuer um 6 Uhr morgens unter Kontrolle gebracht, und die Feuerwehrleute haben bestimmte Bereiche im Auge behalten, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Für 10 Uhr wurde eine Sitzung der Behörden in der Recyclinganlage einberufen, in der das Feuer ausgebrochen war, um den Sachverhalt zu bewerten.