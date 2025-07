Feueralarm in Málaga mit drei Bränden in Villanueva de la Concepción, Álora und Casares

Irene Quirante Málaga Samstag, 12. Juli 2025 Compartir

Der erste große Waldbrandalarm in diesem Sommer in Málaga, mit bis zu drei verschiedenen Bränden am Abend, die die Spezialisten der Waldrandschutzzentren Infoca in Villanueva de la Concepción, Álora und Casares auf Trab hielten. Nur der Brand in Álora konnte in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht werden, auch wenn er noch nicht ganz gelöscht war.

Im ersten Fall, in Villanueva de la Concepción, griffen die Flammen ab 19.30 Uhr auf ein Gebiet über, das als Paraje El Paraíso bekannt ist. Die Infoca musste an einem Tag, an dem in der gesamten Provinz Málaga starke Winde herrschten, verschiedene Mittel aus der Luft - die bei Einbruch der Dunkelheit abgezogen wurden - und an Land einsetzen, um das Feuer zu löschen. Die Rauchsäule, die von den Flammen verursacht wurde, war von mehreren Punkten der Provinzhauptstadt aus zu sehen.

Nach Angaben von Infoca wies das Gelände viel Vegetation, Gestrüpp und Bäume auf, was zusammen mit dem Wind die Löscharbeiten erschwerte. Obwohl das Feuer so weit vom Dorf entfernt war, gibt es in der Nähe drei verstreute Bauernhäuser.

Im Laufe des Nachmittags waren fünf Hubschrauber und fünf Flugzeuge, davon vier Frachtflugzeuge an der Brandbekämpfung beteiligt. Vor Ort sind außerdem sechs Gruppen von Waldbrandbekämpfern, vier Verstärkungsbrigaden sowie vier Löschfahrzeuge und mobile Einheiten im Einsatz. Bei Einbruch der Nacht mussten sich die Einsatzkräfte aus der Luft wegen mangelnder Sicht aus dem Gebiet zurückziehen. Am Boden waren 18 Waldbrandbekämpfungseinheiten mit zehn Löschfahrzeugen die ganze Nacht über im Einsatz.

Nach 22 Uhr meldete Infoca einen zweiten Waldbrand in der Provinz Málaga, in diesem Fall in der Gemeinde Alora in dem Gebiet El Ajibe. Drei Einheiten von Waldbrandbekämpfern und zwei Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Darüber hinaus hat das Konsortium der Provinzfeuerwehr Teams aus Coín, Campillos und Torremolinos entsandt. Das Feuer wurde um 1.10 Uhr unter Kontrolle gebracht.

Im Fall von Casares war es schließlich der Bürgermeister Juan Luis Villalón, der das Feuer in den sozialen Netzwerken meldete. Das Feuer brach in der Müllverbrennungsanlage aus. «Das Feuer hat sich schnell in der Anlage ausgebreitet, obwohl es im Moment noch nicht auf die angrenzenden Grundstücke übergegriffen hat. Es bewegt sich in Richtung des Industriegebiets, in Richtung Estepona», erklärte der Bürgermeister nach Mitternacht. Mehrere Einheiten von Infoca, vier Löschzüge der Feuerwehr der Provinz sowie die Guardia Civil und die örtliche Polizei waren in dem Gebiet im Einsatz. Das Rathaus forderte die Anwohner auf, sich von dem betroffenen Gebiet fernzuhalten und sich über die offiziellen Kanäle zu informieren.