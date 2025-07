Antequera feiert neun Jahre Weltkulturerbe mit einer spektakulären Licht- und Tonshow

Antonio J. Guerrero Antequera Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Heute Abend beginnt die zweitägige Feier zum neunten Jahrestag des Weltkulturerbes «Dolmen von Antequera». Das Antequera Light Fest (ALF) 2025 lädt mit Lichtern und Musik zu einer Reise durch die Welt ein, die von der Plaza de Toros bis hin zur Santa María-Kirche führt. Bürgermeister, Manuel Barón, und die stellvertretende Bürgermeisterin, Ana Cebrián, haben ein «intensives Erlebnis» angekündigt.

Ein nächtlicher Lichtkorridor führt durch die Altstad, geboten werden Vorführungen in der Stierkampfarena, auf der Plaza Castilla, im Innenhof des Rathauses, in der Kirche San Juan de Dios, im Coso Viejo und in der Santa María-Kirche. Eine brasilianische Batucada-Gruppe wird entlang der Hauptstraße spielen, Kerzen werden den Durchgang vom Zentrum zum oberen Teil der Stadt erhellen.

Die Vorführungen beginnen um 22.30 Uhr und laufen am Freitag und Samstag jede halbe Stunde bis 2 Uhr morgens. Die stellvertretende Bürgermeisterin Cebrián erklärte, dass «ALF WORLD» sei ein «avantgardistisches und spektakuläres internationales Ereignis, das das Kultur- und Freizeitprogramm einer Stadt bereichert, die ihren Stolz und ihr Engagement für ihr historisches und kulturelles Erbe zeigt».

Die Shows

In der Plaza de Toros findet «El Tesoro del Faraón» (Der Schatz des Pharaos) statt, eine Reise zu den Pyramiden in Ägypten. Die Arena wird an den Wüstensand des alten Ägypten erinnern. Laserprojektion und Videomapping werden die Pyramide des Tutanchamun und ihre labyrinthischen Gänge nachbilden.

Ein großer zentraler Turm wird die pyramidenförmige Physiognomie des großen Grabes bilden, in dem die Besucher versuchen können, den Schatz des Pharaos durch die Labyrinthe zu erreichen. Dabei müssen sie die Gefahren von beweglichen Wänden, Fallen und den gefürchteten Skorpionen des Pharaos überwinden.

Die Plaza Castilla wird sich mit «USA Basket Light» in einen amerikanischen Basketballplatz verwandeln. Dieser Sport wird in einer spektakulären und aufregenden Version präsentiert.

Das Rathaus von Antequera wird mit «Sol Naciente» zu einem exotischen Ort der «aufgehenden Sonne». Die Besucher des Rathaushofs werden in das alte Japan transportiert, die Sinne für die alte japanische Kultur geweckt. Die steinernen Wände des Innenhofs dienen als Leinwand für verschiedene Projektionen mit Kampfsportler-Choreografien und Tänzen. Geboten wird eine elegante, stimmungsvolle und farbenfrohe Show, unterstützt von gefühlvollen und suggestiven Bildern aus Japan.

Der Coso Viejo wird mit «Boreal» in eine Polarlichtshow verwandelt und, ja, es wird schneien. Geboten wird eine Reise in den kühlen Norden Europas, um Nordlichter zu betrachten. Künstlicher Schnee aus mächtigen Kanonen soll die ideale nordische Kulisse schaffen. Das Heulen der Wölfe, das Pfeifen des Windes und ein suggestiver musikalischer Soundtrack werden diese sinnliche und spielerische Erfahrung durch die Interaktion des Publikums mit dem Schnee vervollständigen.

Santa María wird mit «Around the World» ein Video-Mapping rund um die Welt mit den Dolmen als Epizentrum veranstalten. Jede Vorführung wird die Besucher mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt führen. An der Hand eines Abenteurers geht es auf der Suche nach sechs Kristallen durch die wichtigsten Städte der Welt und hin zu den sieben Weltwunder. Es ist eine Reise zu den unglaublichsten Orten der Welt.

Die Dolmen von Antequera werden als der Beginn der Entwicklung der Menschheit präsentiert und die sechs Kristalle werden im Inneren der Dolmen von Menga vereint werden.

Kerzen werden sowohl die Zugänge zum oberen Teil der Altstadt als auch das Innere der Kirche San Juan de Dios beleuchten. Romantisch wird es also auf dem Weg von San Sebastián und dem Coso Viejo nach Santa María garantiert werden.

Die Batucada-Vorführung von «Carnival Brazil» verläuft mit Lichttrommeln und Karnevalspfeifen durch die Calle Infante don Fernando bis hin zu San Sebastián als zentralem Punkt für die abschließenden Trommelwirbel.