Totes Ehepaar von Coín: Ermittlungen deuten auf Vergiftung hin

Die Ermittlungen zum Tod eines Ehepaars am vergangenen Wochenende in Coín deuten auf eine Vergiftung hin, obwohl das Szenario so verworren ist, dass bis heute und in Ermangelung von ergänzenden Untersuchungen zur Autopsie keine Hypothese ausgeschlossen werden kann.

Bei der von der Guardia Civil durchgeführten Untersuchung fanden die Beamten keine Spuren, die auf den Konsum eines Betäubungsmittels hindeuten, das eine unerwünschte Wirkung bei dem Ehepaar hätte hervorrufen können, das wahrscheinlich zur gleichen Zeit starb, während die sechsjährige Tochter schlief.

Die Hypothese der Einnahme einer psychotropen Droge ist noch nicht völlig ausgeschlossen, obwohl nichts dafür spricht, abgesehen von der Tatsache, dass es seltsam ist, dass beide zur gleichen Zeit starben. Das Ehepaar lebte in einem verwahrlosten Haus mitten auf dem Lande.

Bei der Durchsuchung des Hauses, das aus Holz gebaut war und nur zwei Zimmer hatte, suchten die Ermittler nach einer Quelle für Kohlenmonoxid-Emissionen, etwa einem Gasherd oder einer Heizung. Vergiftungen dieser Art können zum Tod führen.

Die Tatsache, dass das Mädchen überlebt hat, widerlegt diese Hypothese, obwohl es nicht das erste Mal wäre, dass eine schlechte Gasverbrennung, bei der Kohlenmonoxid freigesetzt wird, Menschen, die zusammen in einem Haus leben, auf unterschiedliche Art und Weise beeinträchtigt.

Es wurde jedoch kein Gerät gefunden, das diese Substanz hätte freisetzen können, so dass diese Forschungsrichtung kaum verfolgt wurde. Es ist das Gleiche wie bei den Drogen. Es wurde nichts gefunden, was dafür spricht, obwohl man nichts ausschließen kann.

Die Ermittler haben sogar andere, viel ungewöhnlichere Möglichkeiten in Betracht gezogen, wie z. B. eine schwere Vergiftung durch die Einnahme eines Medikaments oder eines Lebensmittels oder sogar das Einatmen von Phosphangas, auch bekannt als Phosphin, wie es einer Familie in Sevilla vor mehr als zehn Jahren widerfuhr.

In diesem Fall wurden ein Mann, seine Frau und ihre Tochter tot in ihrer Wohnung aufgefunden, weil sich im Badezimmer Säcke mit Plastikverschlüssen angesammelt hatten, die sie nach Gewicht zum Recycling verkauften. Das in den Flaschen enthaltene Pestizid setzte bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit das Phosphin frei und verursachte die tödliche Vergiftung.