Alhaurín el Grandes Ortsteil Villafranco del Guadalhorce ändert seinen Namen in Villafranco del Guadalhorce

Julio J. Portabales Alhaurín el Grande Montag, 4. August 2025

Es war ein offenes Geheimnis, doch nun ist es offiziell. Der Ortsteil von Alhaurín el Grande Villafranco del Guadalhorce wird seinen Namen ändern. Der nördlich der Stadt gelegene Weiter mit knapp 700 Einwohnern, der durch seine Ursprünge während der Franco-Ära geprägt ist, wird einen neuen Namen erhalten. Die Vollversammlung des Stadtrats von Alhaurín el Grande hat am Freitag die Umbenennung des Viertels beschlossen, das künftig Villa del Guadalhorce heißen wird.

Diese Änderung wurde von der absoluten Mehrheit der Regierungsmannschaft in der ordentlichen Plenarsitzung, die um 9.30 Uhr im städtischen Plenarsaal stattfand, getroffen. Die Umbenennung von Villafranco del Guadalhorce in Villa del Guadalhorce erfolgt im Einklang mit dem Gesetz des demokratischen Gedächtnisses, das darauf abzielt, sämtliche Hinweise auf das Franco-Regime aus der Namensgebung der Orte zu entfernen.

Bereits im März hatte der Stadtrat einen Plan zur Einleitung des Prozesses für eine Umbenennung vorgelegt. Der Vorschlag kam von der Abteilung für demokratisches Gedenken unter Koordination der Stadträtin Ana Belén Ordóñez und wurde mit der Zustimmung der Regierungsfraktion und der Opposition angenommen.

Die Stadtverwaltung betont, dass die Maßnahme den staatlichen Vorschriften zur Aufarbeitung der Geschichte entspricht, welche Behörden dazu verpflichten, „Namen oder Elemente zu beseitigen, die das diktatorische Regime verherrlichen«. Dazu zählt auch die Änderung von Namen im Straßenverzeichnis oder von Einrichtungen, wie im vorliegenden Fall. Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass das Vorhandensein solcher Elemente im öffentlichen Raum durch Maßnahmen wie die Überarbeitung des Straßenplans oder die Änderung von Namen, einschließlich der Namen von städtischen Zentren oder lokalen Einheiten, wie in diesem Fall, korrigiert werden muss.

Vox: Name kommt ganz woanders her

Nach der Genehmigung durch das Plenum ist nun das Verwaltungsverfahren zur endgültigen Bestätigung durch die zuständigen Behörden eingeleitet worden. Sobald die rechtlichen Verfahren abgeschlossen sind, wird der neue Name in das Amtsblatt der Gemeinde aufgenommen und in der Beschilderung, den Dokumenten und den institutionellen Unterlagen aktualisiert.

Die Entscheidung, den Namen dieses im Norden der Gemeinde Alhaurín el Grande gelegenen und durch den Fluss Fahala vom Stadtzentrum getrennten Ortsteils zu ändern, sorgt seit Monaten für Unstimmigkeiten. So lehnte der Sprecher von VOX im Rathaus von Alhaurín el Grande, Antonio Jesús Fernández, die Namensänderung entschieden ab und bezeichnete sie als willkürliche politische Entscheidung, «die auf keiner wirklichen Begründung beruht».

«Villafranco del Guadalhorce trägt diesen Namen nicht wegen einer Verherrlichung des früheren Regimes, sondern weil es dort ein Haus gab, das als »la casa de los Franco« bekannt war und in dem Händler auf ihrem Weg in die Gemeinde Halt machten. Ihre Nachkommen leben noch immer in der Gegend, und mindestens 17 Nachbarn tragen heute diesen Nachnamen», erklärte Fernández, der den Versuch beklagte, «die lokale Geschichte ohne Beweise oder einen Konsens der Nachbarschaft auszulöschen».