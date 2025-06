Kampf gegen das organisierte Verbrechen an der Costa del Sol: fast 40 Festnahmen in einem Jahr

María José Díaz Alcalá Málaga Freitag, 20. Juni 2025 Compartir

Fast 40 Festnahmen und zahlreiche beschlagnahmte Waffen - darunter auch Kriegswaffen. Dies ist die Bilanz der Spezialeinheit der Nationalpolizei gegen Drogen und Organisierte Kriminalität UDYCO Costa del Sol über das vergangene Jahr, die der neu ernannte Kommissar der Kriminalpolizei der Provinz Málaga Pedro Agudo und der Chefinspektor von UDYCO Juan Antonio Sillero präsentiert haben, wobei sie die wichtigsten Einsätze des Jahres 2024 Revue passieren ließen.

Pedro Agudo versicherte, dass die «Costa del Sol absolut sicher» sei und dass man «ständig daran arbeite, sie sicher zu machen»; eine Behauptung, die laut dem Unterbeauftragten der Regierung in der Provinz, Javier Salas, von den Statistiken untermauer werden: «Auch wenn es den Anschein hat, dass die Kriminalität zunimmt, sagen die Daten das nicht. Tatsächlich haben wir in diesem Jahr bisher einen Mord und einen Mordversuch weniger als im letzten Jahr», erklärte er-

1 Marbella (10. Februar 2024) Operación Falla

Die Schießerei ereignete sich am 10. Februar letzten Jahres in Nueva Andalucía in Marbella kurz nach elf Uhr nachts, als der Notruf 112 Andalucía einen Anruf erhielt, in dem auf die Schüsse hingewiesen wurde. Die mutmaßlichen Täter feuerten bis zu neun Schüsse auf zwei Personen ab, wobei eine von ihnen am Arm und am Bein verletzt wurde. Nachdem er am Tatort versorgt worden war, wurde er in das Krankenhaus der Costa del Sol gebracht.

Obwohl die mutmaßlichen Täter nur fünf Tage nach dem Vorfall von der Polizei identifiziert wurden, floh der mutmaßliche Täter kurz nach den Schüssen aus dem Land. Den Ermittlern gelang es jedoch, ihn aufzuspüren, und am 13. März, nur einen Monat später, wurden fünf Personen - vier schwedischer Herkunft und ein Deutscher - im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten eine Pistole und eine Vielzahl von Munitionsartikeln.

2 Marbella (11. März 2024) Operacón Sala

Am 11. März eröffneten am helllichten Tag in der Calle Juan Belmonte, ebenfalls in Marbella, zwei Personen das Feuer auf ein Restaurant , wodurch die Fensterscheibe beschädigt wurde, obwohl keine Verletzten gemeldet wurden. Die Verdächtigen flüchteten anschließend mit einem Motorrad. Mehrere Einheiten der Ortpolizei und der Nationalolizei begaben sich zum Tatort und fanden mehrere Patronenhülsen in der Umgebung.

Die Einheit UDYCO Costa del Sol leitete daraufhin eine Untersuchung ein, die nur zehn Tage nach dem Vorfall mit der Identifizierung der mutmaßlichen Täter Früchte trug. Vier Tage später wurde eine Polizeiaktion eingeleitet, die zur Verhaftung der beiden Verdächtigen, beide britischer Herkunft und um die 40, führte.

3 Marbella (16. März) Operación Green

Ein 20-jähriger Mann wurde am 16. März 2024 schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er vor einem Lokal in Puerto Banús mehrfach angeschossen worden war. Die befragten Quellen gaben an, dass sich das Opfer vor einem Geschäft aufhielt und dass die Täter mit mehreren Fahrzeuge erschienen waren. Die Nationalpolizei ermittelte die mutmaßlichen Täter fünf Tage später, und am 16. Juli wurden fünf Personen festgenommen. Die Beamten beschlagnahmten außerdem eine Maschinenpistole, zwei Revolver und drei Pistolen sowie fünf Kilogramm Kokain.

4 Marbella (2. April 2024) Operación Orange

Marbella war am 2. April letzten Jahres erneut Schauplatz einer Schießerei. Es geschah in Nueva Andalucía, und bevor die Beteiligten das Feuer eröffneten, gab es angeblich ein Handgemenge, bei dem zwei Personen versuchten, einer dritten eine Tasche zu entreißen, wie SUR auf Bildern sehen konnte, die von einem der Zeugen am Tatort aufgenommen wurden. Am selben Morgen wurde ein 21-jähriger Mann mit mindestens zwei Schusswunden in das Krankenhaus der Costa del Sol eingeliefert.

Einen Monat später, am 7. Mai, verhafteten die Beamten die drei Verdächtigen, darunter den mutmaßlichen Täter der Schießerei. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei eine Pistole mit einem Schalldämpfer.

5 Marbella (13. April 2024) Operación Mezquita

In diesem Fall war der Schauplatz das Einkaufszentrum von Guadalmina in Marbella, wo in der Nacht des 13. April letzten Jahres eine Person durch zehn Schüsse verletzt wurde. Das Opfer, 34 Jahre alt und albanischer Staatsangehörigkeit, wurde in ernstem Zustand in das Krankenhaus der Costa del Sol gebracht. Am 3. Mai, nicht einmal einen Monat später, verhafteten die Beamten zwei Verdächtige in Sevilla und einen dritten in Madrid.

6 Malaga (30. Mai 2024) Operación Palmar

Am 30. Mai 2024 wurde ein 37-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden im Stadtteil García Grana in Málaga angeschossen, als er gerade seine Wohnung betreten wollte. Die Polizei und der Rettungsdienst wurden zum Tatort gerufen und bemühten sich um die Stabilisierung des Verletzten, der in einem sehr ernsten Zustand in das Regionalkrankenhaus eingeliefert wurde. Der Mann starb an den Folgen des Angriffs. Obwohl der Täter zu Fuß flüchtete, wurde er am 9. April festgenommen.

7 Fuengirola (7. Dezember 2024) Operación Smoke

Ein niederländischer Staatsbürger wurde an einem frühen Samstagmorgen vor einem Cannabisclub in Fuengirola mit Kugeln durchlöchert und starb auf der Stelle. Sechs Monate nach dem Mord gelang es der Nationalpolizei, einen der Verdächtigen zu fassen, der mit der vor allem in den Benelux-Staaten aktiven Mocro Maffia in Verbindung stand und dafür verantwortlich war, die Waffe, mit der das Verbrechen begangen wurde, in die Provinz zu bringen.

Der Mord ereignete sich am 7. Dezember letzten Jahres, wenige Minuten vor 02 Uhr, mitten auf der Straße. Genauer gesagt in der Calle Asturias in der Nähe der Strandpromenade der Gemeinde Fuengirola.