24-Jähriger vor dem Ertrinken im Meer in Málaga gerettet

Juan Cano Málaga Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Ein 24-jähriger Mann ist am gestrigen Dienstag in die Intensivstation des Regionalkrankenhauses in Málaga eingeliefert worden, nachdem er am Strand von El Palo vor dem Ertrinken gerettet wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr. Nach Angaben des regionalen Notrufsystems rief ein Bürger die Notrufnummer 112 an, nachdem er eine im Wasser treibende Person beobachtet hatte.

Das Rote Kreuz, die Orts- und die Nationalpolizei, die Guardia Civil und die Rettungssanitäter wurden alarmiert, die sich sofort an die Bergung des Mannes machten. Der junge Mann wurde bewusstlos aus dem Meer gerettet, konnte aber dank der Wiederbelebungsmaßnahmen stabilisiert werden.

Nur 24 Stunden zuvor ereignete sich in der Provinz ein weiterer Ertrinkungstod, in diesem Fall mit tödlichem Ausgang. Ein 12-jähriger Junge starb in Mijas, nachdem er leblos in einem privaten Swimmingpool gefunden wurde.