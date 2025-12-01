Alice Christmas: die neue Weihnachtsshow im botanischen Garten von Málaga

Almudena Nogués Málaga Montag, 1. Dezember 2025 | Aktualisiert 17:52h. Teilen

Alice, der verrückte Hutmacher, das weiße Kaninchen und die Königin der Herzen. Das Universum von Lewis Carroll kommt dieses Weihnachten nach Málaga. Der historische botanische Garten La Concepción in Málaga erwandelt sich während der kommenden Feiertage in ein wahres Wunderland. So steht das beliebte Kindermärchen im Mittelpunkt der neuen Licht- und Soundshow „Alice Christmas – La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas« (Alice Weihnachten – Das magische Weihnachtsfest im Garten der Wunder), die am 28. November eröffnet wurde und bis zum 6. Januar von 18:30 bis 22:30 Uhr in dieser emblematischen Enklave Málagas besucht werden kann. Die Eintrittskarten sind unter diesem Link erhältlich. Die erste Vorstellung beginnt um 18:30 Uhr nach Schließung des Gartens für die Öffentlichkeit und die letzte um 21:30 Uhr, wobei alle 15 Minuten bis zu 200 Personen Zutritt erhalten.

So sieht die Weihnachtsshow aus. SUR

„Inmitten einer majestätischen Natur, deren Landschaften wie aus einem Märchen entsprungen scheinen, entsteht Alice Christmas, eine immersive Show, die vom weltberühmten Werk von Lewis Carroll inspiriert ist. Das Projekt lädt dazu ein, den Botanischen Garten La Concepción durch neun Welten voller Licht, Musik und Fantasie neu zu entdecken«, heißt es auf der Website der Veranstaltung. Die Stadtverwaltung von Málaga hat diesmal dem Unternehmen Mundo Management S.A. die Genehmigung für die Installation und den Betrieb dieser Show erteilt, die dieses Weihnachten zum fünften Mal stattfindet.

Die Organisatoren erklären, dass jeder Ort auf der Strecke (die vom Eissee bis zur Kuppel des Goldenen Herzens reicht) so gestaltet wurde, dass er den Zuschauer in «eine einzigartige sensorische Erfahrung einhüllt, die Kunst, Literatur und Natur miteinander verbindet». «Die Show versucht auch, das Erbe und den kulturellen Wert von La Concepción zu würdigen, indem seine Geschichte und der botanische Reichtum mit einer zeitgenössischen Erzählung verbunden werden, die die Werte von Weihnachten feiert: Liebe, Hoffnung und Zusammengehörigkeit». Die Show dauert eine Dreiviertelstunde und führt über eine Strecke von 2.200 Metern.

Diese «sorgfältig inszenierte» Show kombiniert Technik, Musik, Lichteffekte und Projektionen, ergänzt mit neuen Attraktionen, die die Besucher anlocken sollen: von einem verlängerten Weg zur Kuppel/zum Aussichtspunkt bis hin zu mehr Beleuchtungsbereichen und Skulpturen oder Figuren, die die Besucher entlang des Weges begleiten werden. Die Veranstalter kündigen auch «umfangreiche Erfrischungsbereiche» und kostenloses Popcorn für Kinder unter 12 Jahren an.

Preise: Erwachsene 15,50 Euro, Kinder 11,50 Euro, Gruppen 11,30 Euro und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 12,70 Euro. Jeden Tag gibt es einen Zeitrahmen mit Sonderpreisen (siehe Zeitplan je nach Datum): Erwachsene 11,50 Euro, Kinder 7,50 Euro, Gruppen 8,50 Euro und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 9,50 Euro.

Ermäßigte Tickets

Außerdem gibt es Sonderpreise mit 50 Prozent Rabatt am 1., 9., 15., 22. und 29. Dezember sowie am 6. Januar, dem Dreikönigstag. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt. Als Kinder gelten Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Die Eintrittskarten können bereits über die Website surentradas.com erworben werden. Die Karten können auch telefonisch unter der Nummer 958 10 81 81 von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr erworben werden. Am 26. und 27. November werden 5.000 von Ausgrenzung bedrohte Personen und soziale Gruppen eingeladen, die Show zum ersten Mal zu sehen.

Parken und Zugang

Um den Zugang zu erleichtern, wurden zwei bewachte Parkplätze mit einer Kapazität für mehr als 1.200 Fahrzeuge eingerichtet, einer davon direkt am Gelände und ein zweiter, der durch Shuttlebusse verbunden ist, die die Besucher direkt zum Eingang des Botanischen Gartens bringen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auch die Linie 2 der EMT von Ciudad Jardín wird durch einen Shuttlebus verbunden sein.