Videomapping der Kathedrale von Málaga beschwört den Geist von Weihnachten herauf

Zu den traditionellen Weihnachtsattraktionen mit Lichtern und Musik, die seit Freitag in der Calle Larios in Málaga stattfinden, gesellte sich am Wochenende das Videomapping, das auf die Fassade des Südturms der Kathedrale in Richtung Calle Molina Lario projiziert wird. In diesem Jahr zeigt das Unternehmen Firefly Events, das diese Projektion zum fünften Mal in Folge auf der Kathedrale durchführt, nachdem sie zum ersten Mal auf den Mauern der Alcazaba zu sehen war, auf dem Turm ein Märchen mit dem Titel „El pescador de sueños« (Der Sternenfischer) mit Figuren, die von dem verschwundenen Beruf der Cenacheros inspiriert sind, denen es Tribut zollt.

So sieht das Videomapping aus. SUR

Das audiovisuelle Werk, mit dem der unvollendete Turm der Kathedrale zum Leben erweckt wird und das Teil des Vertrags der Stadtverwaltung mit der Firma Iluminaciones Ximénez ist, dauert etwa zehn Minuten. Es besteht aus einer Einleitung, dem zentralen Teil der Geschichte und einer dreidimensionalen Schlussszene, in der verschiedene Elemente, darunter auch Glasfenster, nachgebildet werden.

Erzählt wird die Geschichte eines Vaters, Joseph, und seines Sohnes, des kleinen Fischers, die in einem Boot auf einem Meer von Sternschnuppen fahren. Joseph wirft seine Netze aus und fängt Sterne und ein paar Fische. Er begibt sich zu seinem bescheidenen Haus, über dem sich Hochhäuser abzeichnen, in denen hinter der Weihnachtsdekoration Szenen zu sehen sind, die Geschichten von Streitigkeiten, isolierten Jugendlichen mit Mobiltelefonen in ihren Zimmern und allein lebenden älteren Menschen erzählen.

Darstellung von La Farola

Josef geht aus seinem Haus und stellt fest, dass Weihnachten auch «viele gebrochene Herzen» verbirgt. Er legt seinen Arm um die Schulter seines Sohnes, der ins Haus geht und anschließend mit einem Haufen Sternschnuppen herauskommt, die sie gefangen haben. Er äußert den Wunsch, dass niemand an Weihnachten traurig oder einsam sein möge. Daraufhin erwachen die Sterne zum Leben und verlassen seine Hände, um zu denen zu gelangen, die sie am meisten brauchen, und sie mit Licht zu erfüllen. Die Geschichte endet mit einer Darstellung von Málagas Leuchtturm La Farola, auf dessen Wendeltreppe der kleine Fischer hinaufsteigt, bis er seine Eltern José und María trifft, die ihn von oben begeistert begrüßen.

Für diese Inszenierung, an der die Diözese mitwirkt, wird eine Laserprojektionstechnik mit zwei- und dreidimensionalen Infografiken eingesetzt. Das Gerät verfügt über eine Projektionsleistung von 80.000 Lumen und eine Tonleistung von 30.000 Watt. Darüber hinaus wurden sechs Stahlkonstruktionen für die Ausrüstung in der Höhe installiert.

Diese Vorführung wird bis zum 4. Januar täglich angeboten, mit drei Vorführungen um 19, 20.30 und 22 Uhr. Am 24. und 31. Dezember findet keine Vorführung statt.

Außerdem wird die Fassade des Rathauses ab diesem Samstag, wie bereits im letzten Jahr, mit weihnachtlichen Projektionen beleuchtet. So werden auf der Casona del Parque Sterne, Weihnachtskugeln und verschiedene traditionelle Symbole und Motive zu sehen sein, die kontinuierlich reproduziert werden.