Trickbetrüger anno dazumal: Zwei chinesische Augenheiler auf Spanien-Tour im Jahr 1911

In den letzten Monaten des Jahres 1911 erhielt Spanien verwirrende Nachrichten über die Entwicklungen im fernen China. Trotz aller Fortschritte in den Bereichen Verkehr und Kommunikation herrschte weiterhin ein großer Mangel an verlässlichen Informationen über die Vorgänge im Fernen Osten. Das Wenige, was bekannt war, erschien durch eine exotische Sichtweise verzerrt und von Vorurteilen geprägt. Im Oktober desselben Jahres begann in der Stadt Wuchang eine revolutionäre Bewegung, der bald weitere Aufstände im Land folgten. Nach einem kurzen Bürgerkrieg dankte Puyi, der letzte Kaiser der über dreihundert Jahre alten Qing-Dynastie, am 12. Februar 1912 ab. Damit begann ein republikanisches System, das die lange Epoche kaiserlicher Herrschaft beendete.

Während diese Ereignisse die Geschichte Chinas und der Welt veränderten, fand eine kleine Gruppe von Menschen chinesischer Herkunft auf verschlungenen Wegen durch Spanien zu einer Tätigkeit, die ihnen kurzzeitigen und umstrittenen Ruhm einbrachte: die Heilung von Augenleiden. Verfolgen wir die Reise dieser chinesischen Heiler.

Es handelte sich um zwei Männer, die in Portugal als Ajus und Joé bekannt wurden. Über Sevilla und Huelva reisten sie nach Lissabon, wo sie sich im November 1911 aufhielten. Dort behandelten sie Menschen mit Augenleiden. Ihre Methode bestand darin, Tropfen aufzutragen, die Augenlider zu massieren und mit kleinen Stäben Würmer zu entfernen, die sie als Ursache der Beschwerden ansahen. Ihr Ruf verbreitete sich rasch, und bald waren sie als die „chinesas dos bichos« bekannt.

Mehrere Menschen berichteten, sie hätten nach der Behandlung durch die Hände dieser asiatischen Heiler ihr Augenlicht wiedererlangt. Dies führte zu einem wachsenden Zustrom Bedürftiger, die Heilung für ihre Leiden suchten. Der Gouverneur von Lissabon, selbst Arzt, griff ein und untersagte den beiden jede weitere Tätigkeit, da sie keine Erlaubnis zur medizinischen Ausübung hatten. Dieses Verbot löste Proteste aus, bei denen das Recht der Heiler verteidigt wurde, ihre angeblichen Methoden weiter anzuwenden. Angesichts der öffentlichen Unruhe wurden die beiden Männer am 25. November von der Polizei aus ihrem Hotel geholt und in einen Zug gesetzt, der sie an die Grenze bei Badajoz brachte. Doch die Proteste nahmen zu, und am nächsten Tag kam es zu einer Demonstration auf den Hauptstraßen von Lissabon. Auf dem Rossio-Platz versuchte Antonio Machado Santos, der Held der Revolution von 1910, die Menge zu beruhigen, jedoch ohne Erfolg. Er musste von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Bei der Schießerei wurde ein Mensch getötet und 46 verletzt. Die Ereignisse in Lissabon machten international Schlagzeilen und gefährdeten das junge republikanische Regime. Der Fall einer erstaunlichen Massenhysterie wurde später von Joaquim Fernandes in seinem Werk „As curandeiras chinesas« dokumentiert. Nicht ahnend, welche Aufregung sie ausgelöst hatten, kamen die Heiler in Badajoz an und setzten dort ihre Tätigkeit fort. Der Gouverneur warnte sie in seinem Büro, dass sie ohne Genehmigung nicht praktizieren dürften. Da sie jedoch weiterhin Behandlungen nach der «Palillos»-Methode durchführten, wurden sie nach Madrid geschickt.

Ein Geheimnis aufgedeckt Eine Madrider Zeitung schrieb über die angeblichen Heiler: «Ob Realität oder Überheblichkeit, man sollte überzeugt sein, dass die Farce gut eingefädelt ist oder dass etwas Einzigartiges in der Farce steckt». Als die chinesischen Heiler in Brasilien ankamen, wurden ihre Methoden von einem Ärzteteam in Rio de Janeiro sorgfältig untersucht, und das Geheimnis, das sie anwandten, wurde entdeckt. Bei den Maden, die sie angeblich aus den Augenlidern der Patienten holten, handelte es sich um Fliegenlarven, die sie selbst in die Augen setzten, nachdem sie sie in einem schnellen und geschickten Manöver aus dem Mund entfernt hatten. Auf diese Weise gelang es ihnen, die scheinbare Heilung zu simulieren, indem sie die Käfer, die sie in ihrem eigenen Mund versteckten, entfernten. Das war der Trick dieser professionellen Trickbetrüger, die sich ein gutes Auskommen verdienten, während sie sechs Monate lang durch Spanien und Portugal reisten und die einfachen Leute ausnutzten. Ihre Anwesenheit gab sogar Anlass zu einigen Karnevalsliedern, wie diesem aus Huelva: «Decía que sacaban bien/ De los ojos la enfermedad/ Y ella le daba por ojo/ A quien quisiera aceptar».

Von Madrid reisten sie nach Málaga, wo sie am 1. Dezember ankamen. Es handelte sich um eine Familie, bestehend aus vier Frauen, vier Männern und drei Kindern. Sie wohnten in einem Gästehaus in der Calle Pozos Dulces und ihre Kleidung und ihr Aussehen blieben nicht unbemerkt. Sobald der Gouverneur von ihrer Anwesenheit erfuhr, wurden die Frauen zum Zollamt gebracht, wo man ihnen mitteilte, dass sie keine Patienten empfangen dürften. Der Journalist der Zeitung El Popular stellte fest: «Nur Frauen widmen sich dem Heilen, und in Málaga hatten sie bereits einige Heilungen vollbracht, die von denen, die sie miterlebten, hoch gefeiert wurden.» Am 3. Mai nahmen sie einen Zug nach Ronda.

Am 3. Mai nahmen sie den Zug nach Ronda. In den nächsten Wochen berichtete die Presse über ihren Aufenthalt in weiteren spanischen Städten, etwa Algeciras, Cádiz, Santander und Córdoba. Mitte Januar 1912 waren sie in Madrid, wo ein Kind bei einem Tumult, der entstand, als sie sich in der Öffentlichkeit zeigten, schwer verletzt wurde. Sie führten ihre angeblichen Heilungen vor allem in armen Stadtteilen durch und verlangten laut Berichten 20 Peseten pro Eingriff. Einer der Augenpatienten, der sich bei ihnen Hilfe erhoffte, zeigte sie aus Enttäuschung über die ausbleibende Wirkung an, woraufhin sie festgenommen und vor Gericht gestellt wurden. Sie reisten danach noch eine Weile durch Spanien, und es gibt Hinweise darauf, dass sie im darauffolgenden Frühjahr mehrere Städte Galiciens besuchten. Schließlich gingen sie an Bord und reisten nach Amerika.