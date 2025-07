Ein Brand in in Málagas Vorort Campanillas zwingt zur Sperrung der Zufahrtsstraße zum PTA

Ein Brand heute Nachmittag in Campanillas hat dazu geführt, dass die A-7056, die die Schnellstraße A-357 mit dem Unternehmenspark Parque Tecnológico de Andalucía ... verbindet, zur Hauptverkehrszeit gesperrt werden musste. Das Feuer brach neben der Straße aus, aber der starke Wind in der Gegend hat dazu geführt, dass die Flammen sogar auf die Straße selbst übergegriffen haben und der Rauch den Autofahrern die Sicht erschwert hat.

Um 15.28 Uhr wurde die Straße in Richtung der PTA-Ausfahrt gesperrt, so dass alle Fahrzeuge, die den Park verlassen, durch das Zentrum von Campanillas umgeleitet werden. Bis jetzt blieb die Straße in der Einfahrtsrichtung offen.

Um 15.36 Uhr meldete die Generaldirektion für Verkehr die Alarmstufe Rot und die Vollsperrung der Straße in beide Richtungen wegen Rauchentwicklung.

Ein weiterer Brand ist an diesem Nachmittag an der A-377 in Casares in Richtung Manilva ausgebrochen, deren Verkehr unterbrochen wurde, da das Feuer auf beiden Seiten der Straße liegt.

Der starke Westwind hat die Flammen angefacht, die derzeit noch von der Feuerwehr und zwei Spezialeinheiten der Waldbrandschutzzentren INFOCA bekämpft werden.