Ein Toter und kilometerlange Staus nach Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Málaga

Almudena Nogués Málaga Mittwoch, 4. Juni 2025

Erneuter tödlicher Verkehrsunfall in Málaga: Ein Mann ist am Morgen des heutigen Mittwochs nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der MA-20 ums Leben gekommen. Der Unfall verursacht mehr als sechs Kilometer lange Staus und erschwerte die Zufahrt zum Stadtteil Teatinos, wo der Verkehr umgeleitet wurde.

Mehrere Zeugen meldeten kurz vor acht Uhr morgens über den Notruf 112 einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad bei Kilometer 7 der MA-20 in Richtung Rincón de la Victoria. Nach Angaben der Anrufer lag der Motorradfahrer - ein 57-jähriger Mann - verletzt am Boden und benötigte medizinische Hilfe.

Die Notrufzentrale schaltete daraufhin die Guardia Civil, die Ortsolizei, die Straßenmeisterei und den Rettungsdienst 061 ein, der schließlich den Tod des 57-jährigen Motorradfahrers bestätigte. Weitere Informationen über den Unfallhergang wurden nicht bekannt gegeben.

Dies ist der dritte tödliche Unfall in weniger als einer Woche auf den Straßen der Provinz. Am vergangenen Donnerstag verloren zwei Menschen - ein 78-jähriger Mann und ein 60-jähriger Motorradfahrer - bei Verkehrsunfällen in Sayalonga und in der Stadt Málaga ihr Leben.