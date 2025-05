Gegrillte Sardinenspieße: hier werden sie am besten in der Provinz Málaga zubereitet

Emilio Morales Malaga Montag, 12. Mai 2025 Compartir

Über offenem Feuer in ausrangierten Fischerbooten gegrillte Sardinenspieße (span.: espetos de sardina) gehören zu den wichtigsten kulinarischen Spezialitäten der Provinz Málaga. Von Pedregalejo bis La Caleta de Vélez, über El Palo, Huelin, Rincón und La Cala del Moral ist die Küste der Provinz übersät mit Chiringuitos (Strandbars), in denen das ganze Jahr über Espetos zubereitet werden. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen zehn Lokale vor, in denen Sie in verschiedenen Ecken der Provinz hervorragende Sardinen - und, warum nicht, auch andere exzellente Meeresfrüchtegerichte - genießen können. Denn in Málaga ist jede Ausrede gut, um sich mit einem kühlen Bier oder einem Glas Wein hinzusetzen, während der unverwechselbare Duft von Gegrilltem in der Luft liegt.

Saladero - Caleta de Vélez

Das im Herzen des Fischerhafens von Caleta de Vélez gelegene Restaurant Saladero wird von vielen als das beste Chiringuito der Provinz angesehen. Der Respekt vor dem Produkt ist in jedem Espeto zu spüren, der geduldig auf kleiner Flamme mit sorgfältig ausgewähltem Holz gegrillt wird. Die Frische des Fischs, das authentische maritime Ambiente und eine Speisekarte ohne Schnickschnack machen dieses Lokal zu einem kulinarischen Muss für alle, die gutes Essen am Meer lieben.

Avante Claro - La Cala del Moral

Das Lieblings-Espeto-Lokal dieses Autors. Dieser Chiringuito liegt in der Nähe des Wohnviertels Calaflores in Rincón de la Victorias Ortsteil La Cala del Moral und ist für seine saftigen, großzügigen Sardinenspieße bekannt. Eines der charakteristischen Gerichte ist der gegrillte Thunfisch-Toast - kein klassisches Tartar -, der mit Guacamole serviert wird. Stets frische Meeresfrüchte runden ein einfaches, aber exzellent zubereitetes Menü ab. An den Wochenenden ist eine Reservierung nötig.

Las Palmeras - Pedregalejo

An einem der berühmtesten Strände im Osten der Stadt Málaga gelegen, wurde dieser Chiringuito kürzlich von der Academia Gastronómica ausgezeichnet. Die Espetos werden mit Sorgfalt zubereitet, der gebratene Fisch ist von bester Qualität, und der Service ist selbst an den belebtesten Tagen schnell. Ein Klassiker mit einem Gütesiegel für Qualität.

Los Espigones - Pedregalejo

Im Herzen von Málagas Stadttteil Pedregalejo verbindet dieser Chiringuito die Essenz des klassischen Chiringuito mit Details, die ihn aufwerten. Das Geschirr und die Präsentation sind edler als in anderen Lokalen und verleihen dem Ganzen eine zusätzliche Note, ohne die Authentizität zu verlieren. Die Espetos zeichnen sich geschmacklich durch ihre Mischung zwischen salzig und rauchig aus.

El Caleño - Pedregalejo

Eines der historischen Lokale der Gegend mit jahrzehntelanger Familientradition im Osten der Stadt Málaga. Der Espeto ist hier fast eine Religion, aber verpassen Sie nicht die Coquinas (Venusmuscheln), Rosada (Rotbrasche) oder die Auberginen mit Sirup. Die Atmosphäre ist ungezwungen, das Personal freundlich und die Aussicht großartig.

Las Acacias - Pedregalejo

Einer der besten Chiringuitos. Direkt an der Strandpromenade von Pedregalejo gelegen, bewahrt Las Acacias den Geist des traditionellen Chiringuito. Die Speisekarte bietet eine Fülle von gebratenem und gegrilltem Fisch zu erschwinglichen Preisen. Die Espetos, die von einem erfahrenen Grillmeister zubereitet werden, sind immer perfekt zubereitet. Hervorragend.

Marina Playa - Rincón de la Victoria

Dieser direkt am Strand von Rincón de la Victoria gelegene Chiringuito war der Gewinner bei der anfangs des Jahres veranstalteten 'Ruta del Espeto' für seine meisterhafte Zubereitung mit Holzkohle und für seine perfekte Temperatur des Feuers. Freundlicher Service, frische Produkte und eine Zubereitung, die Einfaches in Luxus verwandelt.

Narwhal - El Palo

Dieser kleine und diskrete Chiringuito im Osten der Stadt Málaga ist bei den Einheimischen sehr beliebt. Die Espetos sind schmackhaft, mit genau dem richtigen Grad an Verkohlung. Bekannt ist der Chiringuito auch für seine gedämpften Muscheln und seinen Salat mit gegrillter Paprika. Perfekt für diejenigen, die ein Lokal mit Charakter suchen.

Victoria - El Palo

Sehr beliebt für seine gebratenen Tintenfische, hier kann man sogar zuschauen, wie die Sardinen aufgespießt werden. Besonderen Wert legt man hier auf die Verwendung von gutem Öl, was zu besonders geschmackvollen Gerichten führt. Eines der besten Lokale in der Gegend.

Chiringuito María - Huelin

Dieser etwas westlich des Hafens der Stadt Málaga gelegene Chiringuito hat sich zu einem Referenzpunkt entwickelt. Die sorgfältig zubereiteten Espetos besitzen einen unverwechselbaren Geschmack. Wenn es hier jedoch noch ein anderes Gericht gibt, das hervorsticht, dann ist es der gegrillte Oktopus, der mit einer speziellen Soße serviert wird, die von vielen Gästen als ein Muss auf der Speisekarte bezeichnet wird.