Geldstrafen für die drei Festgenommenden auf einer Party in Málagas Villenviertel Pinares de San Antón

Die drei Personen, die wegen einer Auseinandersetzung mit der örtlichen Polizei von Málaga während eines Polizeieinsatzes wegen Lärmbelästigung in einer Villa in Pinares de San Anton festgenommen wurden, sind vom 14. Amtsgericht von Málaga in einem Schnellverfahren zu Geldstrafen wegen Körperverletzung sowie Widerstand oder Ungehorsam gegen die Staatsgewalt verurteilt worden.

Die Angeklagten bekannten sich zu den Vorwürfen, was zu einer Herabsetzung der Strafen führte. Zwei Personen wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzugen an drei der sechs Polizeibeamten verurteilt (die anderen drei erlitten keine strafrechtlich relevanten Verletzungen). Der dritte Festgenommene wurde wegen Ungehorsams gegenüber den Beamten verurteilt.

Das Gericht verurteilte die beiden Erstgenannten zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro für das Widerstandsdelikt und weiteren 600 Euro für die Körperverletzungen. Außerdem müssen sie den Beamten Schadenersatz für den entstandenen Sachschaden zahlen. Derjenige, der nur wegen Ungehorsams gegenüber der Staatsgewalt verurteilt wurde, muss seinerseits eine Geldstrafe von 600 Euro zahlen.