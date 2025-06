Málaga nutzt erstmals wiedergewonnenes Wasser für die Bewässerung von Grünanlagen

Chus Heredia Málaga Samstag, 21. Juni 2025 Compartir

Aufbereitetes Wasser wurde in Kläranlagen einem dreifachen Reinigungsprozess unterzogen und bietet verschiedene neue Verwendungsmöglichkeiten. Es gibt Länder, in denen es sogar als Trinkwasser genutzt wird. In Málaga geschieht dies indirekt, da dieses Wasser auch die Grundwasserleiter wieder auffüllt.

Bislang hat die Provinz Málaga viel Erfahrung mit aufbereitetem Wasser für die Bewässerung von Golfplätzen gesammelt, aber auch Fortschritte bei der landwirtschaftlichen Bewässerung macht wie etwa in Axarquía. In der Provinzhauptstadt wird dieses Wasser auch zur Kühlung im Kombikraftwerk verwendet. Nun soll es erstmals auch bei der Bewässerung von Gärten und Grünanlagen zum Einsatz kommen, eine Erfahrung, die das Wasserunternehmen Emasa ausbauen möchte und für die es ein gemeinsames Projekt mit Torremolinos für Gebiete wie Churriana gibt.

Kläranlage in der Nähe

Der Strand Peñón del Cuervo liegt nahe einer Kläranlage, die bereits neun Millionen Kubikmeter aufbereitetes Wasser für die Landwirtschaft in der Axarquía liefert. Nun sollen auch die Grünanlagen an diesem Strand mit aufbereitetem Wasser versorgt werden. Die Stadtverwaltung von Málaga hatte hier 90 Bäume und rund 2.000 Sträucher pflanzen lassen.

Nach der Anbringung von Leitungen kann nun eine insgesamt 13.000 Quadratmeter große Grünfläche nachhaltig bewässert werden. Dieses Pilotprojekt ist ein Novum in der Verwendung von wiedergewonnenem Wasser für die Bewässerung öffentlicher Gärten und eine Ergänzung zum Grundwasser (nicht trinkbar), das derzeit für die Bewässerung der Parks und Grünflächen der Stadt verwendet wird.

Das wiedergewonnene Wasser aus der Kläranlage von El Cuervo wird auch auf dem Golfplatz von El Candado verwendet.

142.000 Euro Budget

Die Investitionen in dieses Projekt beliefen sich auf 142.000 Euro. Um das Bewässerungssystem von anderen Leitungen etwa für Trinkwasser zu unterscheiden, sind die Rohre violett gefärbt und entsprechend gekennzeichnet. Das Leitungsnetz wird über eine Fernverwaltung gesteuert, die eine bessere Kontrolle der Netze und die Erkennung von Lecks ermöglicht.

Bei den neuen Anpflanzungen am Peñón el Cuervo wurden Arten, die in dieser natürlichen Enklave wachsen, wie Strandflieder und Küstenstrandstern respektiert und mit der Anpflanzung von mediterranen Arten kombiniert, die gegen Salzgehalt, Wind und Temperaturbedingungen resistent sind. 90 Bäume wurden in den Grillbereichen, auf Grünflächen und an Böschungen gepflanzt. Außerdem wurden 1.682 Exemplare verschiedener Sträucher wie Thymian, Ginster, Lavendel oder Rosmarin gepflanzt sowie endemische Pflanzungen, darunter 300 Seegänseblümchen, ausgebracht.

Im Zuge der Verschönerungen wurden auch die Zugänge zum Strand und das Mobiliar erneuert. Zudem wurden neue Treppen angelegt, Bänke neu aufgestellt oder neu gestrichen und Umzäunungen repariert.