Mehr als elf Tonnen Haschisch in Malaga und Algeciras sichergestellt - zehn Festnahmen

Auf dem Video sieht man, wo die Schmuggler die Drogen versteckt hatten.

Europa Press Málaga Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Dank der Zusammenarbeit mit der marokkanischen Generaldirektion für nationale Sicherheit und den marokkanischen Justizbehörden konnte die Nationalpolizei bei zwei Einsätzen in weniger als einer Woche in Málaga und Algeciras mehr als 11 Tonnen Haschisch beschlagnahmen, wobei zwei Fahrzeuge, ein Lieferwagen und ein Anhänger, aufgespürt wurden, in denen die Drogen in Möbeln, doppelten Böden und zwischen Melonenpaletten versteckt waren.

Die Polizeieinsätze führten zur Festnahme von zehn Männern wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und des Drogenhandels, die anschließend inhaftiert wurden. Beide Operationen wurden von der Sonderstaatsanwaltschaft für Drogenbekämpfung des Nationalen Gerichtshofs und des Campo de Gibraltar überwacht, so die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung.

Die Ermittlungen begannen im Juli dank der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen der Nationalpolizei und der marokkanischen Generaldirektion für nationale Sicherheit. Sie entdeckten eine kriminelle Organisation mit Verbindungen nach Spanien und Marokko, die einen Lastwagen vorbereitete, um Haschisch über die Häfen von Tanger und Algeciras nach Spanien zu transportieren.

Auf diese Weise gelang es ihnen, in Málaga einen Lastwagen mit einem Kühlauflieger zu entdecken, der am Vortag in Algeciras angekommen war. Das Unternehmen setzte zwei Shuttle-Fahrzeuge als Sicherheitsmaßnahme ein, um die Waren zu begleiten und zu sichern, und war somit in der Lage, jegliche Polizeipräsenz im Voraus zu erkennen.

Die Ermittler fanden heraus, dass es sich bei der Ladung des Lastwagens um Paletten mit Melonen handelte, hinter denen sich insgesamt 9.300 Kilo Haschisch verbargen. Aus all diesen Gründen wurden der Lastwagen mit seinem Kühlauflieger und die beiden Autos beschlagnahmt und sechs Personen festgenommen und inhaftiert.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass eine Person einen mit Möbeln beladenen Lieferwagen für den Transport von Rauschgift vom Hafen von Tanger nach Algeciras benutzen wollte. Das Fahrzeug wurde entdeckt, nachdem es in diesem Hafen von Bord gegangen war und seine Fahrt in der Stadt Málaga endete.

Ein Shuttle-Fahrzeug wurde auch in diesem Fall im Rahmen einer Operation eingesetzt, bei der 1.825 Kilo Haschisch, mehr als 14.000 Euro, acht Mobiltelefone und die Festnahme von vier Personen, die inhaftiert wurden, sichergestellt wurden.