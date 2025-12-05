Messe «Gran Feria Sabor a Málaga» am Paseo del Parque in Málaga eröffnet

Juan Soto Málaga Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Die große Speisekammer von Málaga ist am Donnerstag auf dem Paseo del Parque eröffnet worden. Die Messe «Gran Feria Sabor a Málaga» wurde im Herzen des Stadtzentrums eingerichtet, um Einheimischen und Besuchern gleichermaßen zu helfen, sich für die Weihnachtszeit einzudecken. Insgesamt 120 Erzeuger bieten bis zum kommenden Dienstag ihre besten Produkte an.

Auch in diesem Jahr ist die Messe wieder als das große Fest der Provinz konzipiert, denn neben den zahlreichen Ausstellern gibt es rund 50 parallele Aktivitäten wie Produktpräsentationen, Showcookings und musikalische Darbietungen. Dies ist zweifellos der Moment, auf den alle Teilnehmer warten, um ihre Produkte über ihre eigene Gemeinde hinaus bekannt zu machen.

Sechs Tage lang ist ein Spaziergang durch den Park gleichbedeutend mit dem Genuss der besten Käsesorten, Wurstwaren, Weine, Öle und Süßigkeiten der Provinz. Es ist auch die perfekte Gelegenheit, um exklusive Produkte zu entdecken und andere zu probieren, bevor man sie kauft. «Er ist das beste Schaufenster für alles, was wir in der Provinz machen», sagen die Erzeuger.

Die Erzeuger, die an dieser riesigen Messe beteiligt sind, betonen, dass dies die ideale Gelegenheit ist, um sich bekannt zu machen und den Einwohnern von Málaga die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte zu probieren. Sie ist nicht nur wegen der hohen Verkaufszahlen ideal, sondern auch, weil sie es schafft, sich einen Platz in den Herzen der Menschen in Málaga zu erobern. «Viele Leute kommen jedes Jahr wieder und suchen sogar nach uns», fügen sie hinzu.

Es gibt auch solche, die in diesem Jahr ihr Debüt geben. Dies ist der Fall des Klosters der Monjas Mínimas de Archidona, die mit ihren handgemachten Süßigkeiten auf der Messe vertreten sind. «Wir sind zum ersten Mal hier, mit großem Enthusiasmus und viel Mühe, denn es gibt nur wenige von uns», fasst Milagros Sánchez zusammen. «Es ist eine Freude zu zeigen, was wir machen, denn es sind handgemachte Süßigkeiten und wir bieten sie zum gleichen Preis wie im Kloster an».

Ein weiterer Newcomer in diesem Jahr ist José Antonio Ruiz von der Firma Langenal de Arriate. Der Spezialist für iberische Fleisch- und Wurstprodukte aus Eichel- und Kastanienmast sieht hier die ideale Gelegenheit, sich bekannt zu machen und neue Kunden zu gewinnen. «Wir wollten schon seit Jahren hierher kommen, und jetzt haben wir es endlich geschafft», resümiert er. Sie züchten ihre Schweine in Faraján und glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich bekannt zu machen. «Wir stellen ein sehr exklusives Produkt her, das jeder in Málaga kennenlernen soll».

Zu den meisten Wiederholungsausstellern gehört Alicia San Lorenzo von Mermeladas Turbojam. Das Unternehmen aus Cútar nimmt bereits zum dritten Mal teil und kommt jedes Jahr wieder, weil «es hier sehr viele Leute gibt und man sich bekannt machen kann». In ihrem Fall haben sie mit Mangomarmelade begonnen und bieten inzwischen rund 40 Geschmacksrichtungen an. «Die Verkäufe sind sehr gut, aber das Wichtigste ist das Image; es gibt Leute, die jedes Jahr wiederkommen», resümiert er.

Die Gran Feria Sabor a Málaga ist auch die ideale Gelegenheit, um exklusive Produkte zu entdecken. Dies ist der Fall bei den Ölen von Rosa Alta, die dieses Jahr ein mit Swarovski-Kristallen verziertes Originalprodukt vorgestellt haben.

Mehr als 2.000 Produkte

Bei der Eröffnung wies der Präsident der Provinzregierung, Francisco Salado, darauf hin, dass an der diesjährigen Veranstaltung Erzeuger aus 45 Gemeinden der Provinz mit mehr als 2.000 Produkten teilnehmen.

«Dieser erste Tag ist eine wohlverdiente Hommage an unsere Väter, Mütter und Großeltern, eine kämpferische und fleißige Generation, die es heute verdient, genossen, anerkannt und bewundert zu werden, und die es mit ihrem Unternehmergeist geschafft hat, die Kultur und die Traditionen unserer Dörfer zu erhalten», sagte Salado.

Einer der Höhepunkte des ersten Tages war die Preisverleihung für die besten Käsesorten und Weine der Provinz. Zu den Ersteren gehörten die Käsereien El Arquillo, Montes de Málaga, Crestellina, Santa María del Cerro, El Pastor del Valle und Cabraline, zu den Letzteren die Weinkellereien Nilva Enoturismo, Málaga Virgen, Dimobe, Huerto de la Condesa und Bentomiz.

Nach der offiziellen Eröffnung gab es eine kostenlose Verkostung von Malcocinado, bei der mehrere Freiwillige aus der Gemeinde Yunquera dieses traditionelle Gericht aus der Sierra de las Nieves zubereiteten, das ebenfalls typisch für die Serranía de Ronda ist. Der Tag endete mit einer Flamenco-Zambombá, die von den Gebrüdern Ortigosa aufgeführt wurde und die Besucher der Messe begeisterte.