Neue Kundgebung in Málaga zur Verurteilung häuslicher Gewalt nach dem Mord mit Suizid in Fuengirola

Bereits am 10. Juni hatte die Plattform Zero Violence eine Kundgebung zur Anprangerung geschlechtsspezifischer Gewalt veranstaltet.

Cristina Vallejo Málaga Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Zwei Wochen nach der letzten Kundgebung zur Verurteilung von häusluicher Gewalt sieht sich die Plattform Zero Violence gezwungen, zu einer neuen Aktion aufzurufen, um eines Opfers zu gedenken, Solidarität mit einer Familie zu zeigen und ein frauenfeindliches Verbrechen zu verurteilen. Vor zwei Wochen war das Opfer Pilar Amaya, eine 53-jährige Frau, die tot auf einem ungebauten Grundstück in Marbella gefunden wurde, nachdem sie von ihrem Partner ermordet worden war. Heute wird der 43-jährigen Zunilda H. gedacht, die an den Folgen eines Hammerangriffs ihres Lebensgefährten starb, der ebenfalls tot mit Stichwunden aufgefunden wurde, die er sich offenbar selbst zugefügt hatte.

Die Kundgebung ist für den heutigen Montag um 20 Uhr auf der Plaza de la Constitución vorgesehen. Ein Termin, der zu einem obligatorischen Halt vor der Feier der Johannisnacht wird, der kürzesten Nacht des Jahres, und der nicht nur den Wunsch, sondern auch die Forderung nach einem Ende der männlichen Gewalt, der Angriffe, die Frauen aufgrund der Tatsache erleiden, dass sie Frauen sind, zum Ausdruck bringen wird.

Zunilda H. ist bereits die dritte Frau, die in diesem Jahr in der Provinz Málaga von ihrem Partner ermordet wurde. Die erste Frau wurde Anfang Februar in Benalmádena von ihrem Partner ermordet.