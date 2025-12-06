Parteien nutzen Tag der Verfassung in Málaga zum gegenseitigen Schlagabtausch

Regina Sotorrío Málaga Samstag, 6. Dezember 2025 Teilen

Sie alle feierten den Konsens von 1978, der Spanien eine demokratische Verfassung bescherte, zeigten aber, dass das Klima heute ein ganz anderes ist. Sie einigten sich auf die Achtung der Magna Carta und die Verteidigung der Grundrechte, aber von da an nahm jeder die Artikel für sich in Anspruch, mit parteiischen Botschaften und mehr oder weniger versteckten Angriffen auf die Opposition. Vertreter aller politischen Parteien, der verschiedenen Verwaltungen, der Justiz und der staatlichen Sicherheitskräfte nahmen am Samstag an dem traditionellen Hissen der spanischen Flagge auf der Plaza de la Constitución in Málaga teil, ein Ereignis, das viele Passanten anzog und das die Parteien nutzten, um ihre Forderungen vorzubringen.

Die Themen Wohnungsbau, Gesundheitswesen, Gewaltenteilung und Einheit Spaniens wurden aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert. Während Nicolás Sguiglia von Con Málaga auf den Artikel 47 anspielte, um die Regierenden aufzufordern, «die Spekulation zu bekämpfen und menschenwürdigen Wohnraum zu garantieren», tat Antonio Alcázar von Vox dies, um zu beklagen, dass diejenigen, die sich an das Gesetz halten, «ertrinken, während die 'Hausbesetzer' mehr Rechte genießen als die rechtmäßigen Eigentümer». Dani Pérez von der PSOE erinnerte daran, wie oft die Menschen in Málaga auf die Straße gegangen sind, um angemessenen und erschwinglichen Wohnraum zu fordern, «in dem sie leben können und nicht spekuliert wird», während Bürgermeister Francisco de la Torre die von der Stadtverwaltung ergriffenen Maßnahmen hervorhob, um den Zugang zu Wohnraum für junge Menschen zu erleichtern.

Carlos Conde, der die konservative Volkspartei PP im Stadtrat vertrat, warnte vor der Gefahr eines «Rückschritts» in der Demokratie und kritisierte den Angriff «auf die Säulen unseres Rechtsstaats» durch die Regierung von Pedro Sánchez mit ihrer «numantinischen» Verteidigung des ehemaligen Generalstaatsanwalts Álvaro García Ortiz. «Die Unabhängigkeit der Justiz ist unabdingbar. Dieses Gebot zu verletzen, ruft etwas Gefährliches hervor», sagte er. «Die Regierung hat die Gewaltenteilung ausgehebelt», fügte Antonio Alcázar von Vox hinzu. Conde prangerte auch die Nichteinhaltung von Artikel 54 an, da es keinen allgemeinen Staatshaushalt gebe, sowie den Grundsatz der «Solidarität und Gleichheit zwischen den Territorienl».

Der Sozialdemokrat Dani Pérez forderte eine «universelle, öffentliche und kostenlose» Gesundheitsversorgung sowie «zugängliche Gesundheitszentren und kürzere Wartelisten», während die öffentliche Debatte über die Gesundheit durch den Fall von Mammographien in Andalusien und den Skandal im Torrejón-Krankenhaus in Madrid angeheizt wurde. Und er warnte: «Die Demokratie muss jeden Tag verteidigt werden, denn es gibt Zeiten, in denen sie in Gefahr ist».

Heimat und Freiheit

«Die Verfassung zu verteidigen bedeutet, die Bildung und die öffentliche Gesundheit zu verteidigen, das darf niemand vergessen», sagte Nicolás Guiglia in seiner Rede. Der Sprecher von Con Málaga sprach von «Zeiten des Blechpatriotismus», denn, so sagte er, «das Vaterland ist keine Fahne, das Vaterland zu verteidigen heißt, die Rechte und die Freiheit des Volkes zu verteidigen». Für Antonio Alcázar von Vox hingegen gibt es «ohne Sicherheit keine Freiheit». Er bezog sich dabei auf die Fälle sexueller Übergriffe. «Wer verteidigt die spanischen Frauen, wenn die Strafen für sexuelle Übergriffe reduziert werden?», fragte er, bevor er die Bedeutung der «Einheit Spaniens» und der «wahren Gerechtigkeit» betonte.

Differenzen, die unüberbrückbar zu sein scheinen und die der Bürgermeister in seiner Abschlussrede mit einem Verweis auf den «Willen zum Konsens» von 1978 umzuleiten versuchte. «Es ist notwendig, dass wir für das Gemeinwohl der Bürger regieren, indem wir uns um die Schwachen kümmern und die Bildung als Motor des Wandels nutzen», fasste er zusammen. Nach dem gemeinsamen Singen der andalusischen Hymne wurde die riesige spanische Flagge, die auf der Plaza de la Constitución weht, im Rhythmus der spanischen Hymne gehisst. In der feierlichen Stille, die sich beim Hissen der Fahne über den Platz legte, waren sich alle für einige Minuten einig.