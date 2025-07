Seit 100 Jahren engagiert sich Málaga für die Gibralfaro-Burg und ihre touristische Anziehungskraft

Víctor Heredia Málaga Montag, 21. Juli 2025 | Actualizado 09:33h. Compartir

Die Burg von Gibralfaro ist eines der Wahrzeichen von Málaga. Ihre Silhouette prägt das Stadtbild und erscheint auf dem Wappen, das Málaga 1494 von den Katholischen Königen verliehen wurde. Auch an der Decke des Cervantes-Theaters und in dem großen Glasfenster des Atarazanas-Marktes ist das imposante Castillo de Gibralfaro abgebildet.

Die Burg wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut, obwohl es zweifellos eine Art Vorgängerbau gab, der ebenfalls einen militärischen Charakter hatte oder als Leuchtturm diente - oder beides gleichzeitig. Letzteres könnte zu dem besonderen Namen geführt haben, der als «Leuchtturmhügel» übersetzt werden könnte. Die Burg vervollständigte die Verteidigungsstruktur der mittelalterlichen Stadt und schützte die bereits bestehende Alcazaba-Festung, die sich etwas weiter unten am Hügel befand. Der Umfang des Castillo de Gibralfaro ist an die Gegebenheiten des Geländes angepasst und nimmt eine Fläche von mehr als 12.600 Quadratmetern ein. Die 733 Meter lange Burgmauerwird von acht Türmen durchbrochen. Der wichtigste von ihnen ist der Torre Blanca (Weißer Turm), ein Albarrana-Turm, der aus der Mauer hervortritt, um diese Flanke besser zu sichern.

Gibralfaro war während der kastilischen Belagerung von 1487 der Kern des Widerstands der Nasriden unter dem Kommando von Hamet el Zegrí. Sie galt als eine der uneinnehmbarsten Festungen der Halbinsel und wurde auch unter den Christen weiterhin militärisch genutzt, mit einer ständigen Garnison und als Gefängnis sowie als Wohnsitz des Militärgouverneurs.

Nach der katastrophalen Niederlage von Annual im Jahr 1921 reorganisierte die Armee die militärischen Einrichtungen, die die Operationen in Marokko unterstützen sollten. Zuvor war die Gibralfaro-Burg vernachlässigt worden und ihre Lage war für die dort untergebrachten Einheiten nicht besonders nützlich. Im Februar 1924 kündigte Diktator Primo de Rivera an, dass eine Reservebrigade von etwa 6.000 Soldaten nach Málaga geschickt werden solle, um nach Afrika zu gehen. Zu ihrer Unterbringung sollte ein Lager in der Nähe von Torremolinos errichtet werden. Als Standort wurde der Cortijo de Velarde gewählt, wo die Truppen am 11. März 1925 ankamen. Am selben Tag wurde bekannt, dass der Bürgermeister von Málaga, José Gálvez Ginachero, mit dem Kriegsminister zusammengetroffen war und um die Abtretung von Gibralfaro an die Stadt gebeten hatte.

Im Mai trat der Stadtrat das Gelände für das künftige Lager Benítez an die Armee ab, das jedoch erst im Oktober 1928 in Betrieb genommen werden sollte. Der Interimspräsident des Militärdepartements, Antonio Magaz, unterzeichnete am 6. September einen königlichen Erlass, der die Stadtverwaltung von Málaga ermächtigte, «einen Park und andere Verschönerungselemente auf dem Wachturm und dem Hügel von Gibralfaro anzulegen». Die Maßnahme stellte klar, dass es sich um eine Ermächtigung und nicht um eine Schenkung handelte, so dass die Kriegsabteilung alle ihre Besitzrechte an der Burg behielt.

Beschlagnahmung der Burg

Am 5. November 1925 wurde «die Burg Gibralfaro von den zivilen Elementen der Stadt eingenommen», wie die Zeitung «La Unión Mercantil» schrieb. Um zehn Uhr morgens besiegelten die Militärbehörden die Übergabe des Geländes. Es wurde ein entsprechendes Protokoll erstellt, die letzte Wache und die bis zu diesem Tag dort verbliebene Einheit abgezogen.

Der Wunsch der Stadt, Gibralfaro zu übernehmen, hing mit dem 1924 verabschiedeten Plan für große Reformen zusammen, der den Bau einer hohen Promenade rund um die Burg sowie Arbeiten zur Verschönerung der Umgebung vorsah, um die touristische Attraktivität zu erhöhen. Letztlich wurde die Promenade nicht gebaut und die Burg verfiel immer mehr, obwohl sie 1931 zum kunsthistorischen Denkmal erklärt worden war. Erst in den 1940er Jahren wurde der Hügel aufgeforstet und ein Gasthaus gebaut, das 1965 zum Parador-Hotel avancierte. Im Juni desselben Jahres genehmigte die Armee die Übertragung der Gibralfaro-Burg an die Stadt. 1977 wurden die Militärgebäude abgerissen, um das Innere der Burg zu gestalten, das ab 1989 in verschiedenen Phasen restauriert wurde. Im Juli 1998 wurde im alten Pulvermagazin, einem Juwel der Militärarchitektur des 18. Jahrhunderts, das Informationszentrum eröffnet.