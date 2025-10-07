Sevilla distanziert sich von Málaga und will Pferdekutschen für Touristen beibehalten

Juan Soto Sevilla/Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Das Echo des Verbots von Pferdekutschen in Málaga ist in weiten Teilen Andalusiens zu hören, wo die Nachricht zu einem Gesprächsthema und sogar zur Titelseite der Zeitungen geworden ist. Darunter auch in Sevilla, wo diese touristische Aktivität eine große Tradition und ein großes Geschäft ist.

In der andalusischen Hauptstat berichteten die lokalen Medien heute, dass sich die Stadtverwaltung von Sevilla von der in Málaga getroffenen Maßnahme distanziert hat und derzeit gemeinsam mit den Pferdebesitzern und der Tierärztekammer eine Änderung der Vorschriften prüft.

'El Diario de Sevilla' hat das Thema auf die Titelseite der gedruckten Zeitung gebracht und stellt mit einem Foto, das die gesamte Titelseite (in fünf Spalten) einnimmt, fest: «Sevilla wird die Pferdekutschen behalten». Im Text wird hinzugefügt, dass «der Stadtrat sich von der in Málaga beschlossenen Initiative distanziert».

Der Bürgermeister von Sevilla hat sich zwar nicht offiziell geäußert, aber seine Mitarbeiter haben gegenüber anderen Medien erklärt, dass sie sich nicht zu den Maßnahmen der anderen Städte äußern werden, obwohl sie darauf hinwiesen, dass «Málaga und Sevilla anders sind», da letztere «eine tiefere Tradition der Pferdekutschen hat».

Der in Sevilla verfolgte Ansatz ähnelt dem der Tierärztekammer, die sich für eine Regulierung einsetzt, um das Wohlergehen der Nutztiere zu gewährleisten. In einem nationalen Bericht heißt es u.a., dass die Ställe im Schatten liegen und die Tiere mit Wasser versorgt werden sollten.

Trotz der offensichtlichen Mehrheit hat Podemos Sevilla die Stadtverwaltung aufgefordert, eine «öffentliche und transparente» Debatte über die Zukunft der Pferdekutschen in der Stadt zu eröffnen, und hat vorgeschlagen, eine öffentliche Anhörung durchzuführen, um herauszufinden, ob die Bevölkerung die Fortsetzung dieser Tätigkeit unterstützt.

Auch die Tierschutzpartei Pacma begrüßte den Durchbruch als entscheidenden Schritt zur endgültigen Abschaffung einer Praxis, die sie als «veraltet und grausam» bezeichnet, und forderte Sevilla, Córdoba und andere andalusische Städte auf, diesem Beispiel zu folgen.

Málagas Bürgermeister: «Interessantere Alternativen als Schlachthof»

Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre hat heute zum wiederholten Mal das Verbot der Pferdekutschen für Touristen-Rundfahrten in der Stadt verteidigt. Dabei stellte er sich erstmals auch der Frage, was von nun an mit den Pferden geschehen soll, zumal einige Kutscher vorgeschlagen hatten, dass das Endziel der Schlachthof sein könnte. De la Torre vertrat die Ansicht, dass es «interessantere Alternativen gibt, als sie zum Schlachthof zu bringen». Er wies darauf hin, dass diese Tiere in einige der in der Stadt vorhandenen Reitanlagen integriert werden oder weiterhin für den persönlichen Gebrauch ihrer Besitzer nützlich sein könnten. «

Auf die Frage, ob die Stadtverwaltung vermitteln werde, um den von ihm angestrebten Tierschutz zu gewährleisten, fügte er hinzu, dass sie vermitteln könne und solle, obwohl es immer einen Markt für Tiere und Menschen gebe, die ein Pferd kaufen wollten, um es für den Sport oder auf andere Weise zu nutzen.

Bezüglich der Zeit, in der die Kutsche die städtischen Ställe in Teatinos noch nutzen können, sagte der Bürgermeister, dass «eine Lösung gefunden werden kann» (den Kutschern wurde mitgeteilt, dass sie diese innerhalb eines Monats verlassen müssen), erinnerte sie aber daran, dass sie genug Zeit hatten, eine Alternative zu suchen. «Ich will sie nicht kritisieren, aber sie hatten Monate Zeit, eine Alternative zu finden. Das ist keine Lösung, die an einem Tag entstanden ist, wir haben monatelang, wenn nicht sogar fast jahrelang gesprochen und verhandelt», so De la Torre.