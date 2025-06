Streik bei EasyJet in ganz Spanien: Passagiere können Entschädigungen verlangen

Almudena Nogués Málaga Freitag, 20. Juni 2025 | Actualizado 13:03h. Compartir

Das Kabinenpersonal von EasyJet (TCP) hat zu Beginn der Sommerferien zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Eine Mobilisierung, die sich auf den Flughafen Málaga auswirken wird und daher zu Verspätungen oder Annullierungen von Flügen der Fluggesellschaft in der Hauptstadt führen könnte. Wie die Gewerkschaft USO erklärt, ist die Arbeitsniederlegung für den 25., 26. und 27. Juni an den Standorten des Unternehmens in Málaga, Barcelona, Alicante und Palma de Mallorca geplant. Nach ihren Berechnungen werden insgesamt 657 Flugbegleiter und 21 Flugzeuge betroffen sein. Von ihnen arbeiten 127 in der Provinz.

AirHelp, die Organisation, die sich auf die Verteidigung der Rechte von Fluggästen spezialisiert hat, hat darüber informiert, dass jeder Flugpassagier laut der EU-Verordnung EG 261 im Falle eines Streiks, der vom Personal der Fluggesellschaft unterstützt wird, eine finanzielle Entschädigung von bis zu 600 Euro verlangen kann, sofern die Verspätung mehr als drei Stunden beträgt oder der Flug gestrichen wird.

In einer kurzen Stellungsnahme erklärt die Gewekschaft USO, dass das Ziel des Streiks darin besteht, «die Angleichung der Arbeitsbedingungen und Löhne des Kabinenpersonals in Spanien an die Löhne an anderen europäischen Standorten des Unternehmens zu erreichen». Nach ihren Angaben liegen die Löhne des spanischen Kabinenpersonals «in der Nähe des Mindestlohs», so Pier Luigi Copello, USO-Generalsekretär bei EasyJet Spanien. «Dies bedeutet einen Unterschied von 30 bis 200 Prozent im Vergleich zu ihren europäischen Kollegen», prangert die Gewerkschaft an.

Sie fordert daher «menschenwürdige, faire und gerechte» Arbeitsbedingungen im Einklang mit anderen Ländern, «angesichts des exorbitanten Anstiegs der Lebenshaltungskosten in Spanien». Diese Forderungen stehen im Zusammenhang mit einer tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit über einen Schlüsselaspekt wie die Löhne im Rahmen der Verhandlungen über den dritten Tarifvertrag. «Leider ist das Unternehmen auf diese Forderungen nicht eingegangen und hat wirtschaftliche Angebote vorgelegt, die unzureichend und weit von der sozioökonomischen Realität des Landes entfernt sind», warnen die Gewerkschaftsvertreter von EasyJet.