Strom kehrt in den meisten Teilen Málagas um 3 Uhr morgens wieder zurück

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 29. April 2025 | Actualizado 10:35h. Teilen

Nach etwa 15 Stunden allgemeiner Verdunkelung wurde es heute Morgen gegen 3.00 Uhr für die meisten Menschen in Málaga wieder hell. Die Schalter, die in den Fluren und Zimmern angelassen oder vergessen worden waren, waren der Zeuge, der viele der Bewohner aufweckte, aber diesmal mit einer guten Nachricht.

Red Eléctrica Española (REE) geht inzwischen davon aus, dass die Stromversorgung in fast 100 % der Provinz wiederhergestellt ist, da alle Umspannwerke jetzt betriebsbereit sind. Andererseits gab es heute Morgen immer noch Gebiete, wie z.B. die Wohnsiedlung El Cantal in Rincón de la Victoria, wo man bis in die frühen Morgenstunden warten musste. Andere Gebiete, die mehr Glück hatten, wie der Flughafen und seine Umgebung sowie El Limonar und mehrere Siedlungen im Osten der Hauptstadt, hatten ab dem frühen Nachmittag wieder Strom.

Es gibt jedoch immer noch Berichte über lokale Gebiete, in denen der Strom noch nicht angekommen ist, sowie über zahlreiche Stellen, die aufgrund von Störungen, die mit dem Stromausfall zusammenhängen, nicht normal funktionieren können. In einigen Fällen räumt die REE ein, dass es sich bei den noch nicht versorgten Standorten um «Störungen in der Kupplung» handelt, die in Zusammenarbeit mit den Strombetreibern schrittweise behoben werden.