Urteil: Andalusischer Gesundheitsdienst SAS muss eine in einer Privatklinik in Málaga durchgeführte Operation zahlen

Irene Quirante Málaga Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Ein Gericht in Málaga hat den andalusischen Gesundheitsdienst SAS dazu verurteilt, einer Patientin, die monatelang auf eine Operation im regionalen Universitätskrankenhaus gewartet hatte und sich schließlich an eine Privatklinik wandte, die Kosten für eine Operation zu erstatten. Laut dem Urteil, das der SUR vorliegt, belaufen sich die Kosten auf 3.600 Euro.

In dem Urteil des Sozialgerichts von Málaga Nr. 5 heißt es, dass die Patientin 70 Jahre alt war, als sie von einem Primärversorgungszentrum in die Chirurgie- und Verdauungsabteilung des Carlos-Haya-Krankenhauses überwiesen wurde, wo man bei ihr Hämorrhoiden des Grades IV diagnostizierte. Dies geschah im Februar 2021.

Dem Urteil zufolge erklärten die Ärzte der Frau, dass sie sich einer Operation unterziehen müsse, dass diese aber um einige Monate verschoben werden müsse, woraufhin sie Mitte Oktober einen neuen Untersuchungstermin erhielt, ohne dass sie auf die Warteliste gesetzt wurde.

«In dieser Situation, die ihren Gesundheitszustand und ihre Lebensqualität beeinträchtigte, hatte sie angesichts der Passivität des SAS keine andere Wahl, die Operation in einer Privatklinik durchführen zu lassen und diese zu zahlen», sagt der auf Gesundheitsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Damián Vázquez, der die Frau als juristischer Mitarbeiter der Vereinigung zur Verteidigung der Patienten (Asociación Defensor del Paciente) vertreten hat.

In demselben Urteil wird nämlich die Möglichkeit der Erstattung medizinischer Kosten für die Inanspruchnahme nicht-öffentlicher medizinischer Dienste nicht nur in lebensbedrohlichen Notfällen anerkannt, sondern auch in Situationen, die dem Patienten irreparable Schäden oder übermäßiges Leiden verursachen können.

«Die Dringlichkeit der Behandlung in diesem Sinne wird nicht durch die bloße Dringlichkeit der Behandlung definiert, sondern durch die Tatsache, dass diese Dringlichkeit bestimmt, dass der Leistungsempfänger keinen Zugang zu den Diensten des öffentlichen Gesundheitssystems hat, da es sich um das plötzliche Auftreten eines klinischen Zustands handelt, der eine sofortige Behandlung erfordert und es unmöglich macht, noch länger auf die Operation zu warten», stellt er klar.

Obwohl die Patientin bereits verstorben ist (aus anderen Gründen), muss der SAS in diesem Fall das Geld an ihren Ehemann zahlen, der die Klage weiterverfolgt hat. Vázquez seinerseits bewertete dieses Urteil als «einen Schritt nach vorn beim Schutz der Patientenrechte angesichts ungerechtfertigter Verzögerungen in der öffentlichen Gesundheitsversorgung», da die Nutzer «das Recht auf eine würdige Gesundheitsversorgung in einer angemessenen Zeit haben».

Die Präsidentin der Patientenvereinigung, Carmen Flores, ermutigte die von den Verzögerungen in der öffentlichen Gesundheitsversorgung Betroffenen, ihre Rechte einzufordern, und verwies auf «die riesigen Wartelisten in allen Gemeinden, die auf eine mögliche medizinische Nachlässigkeit hindeuten».