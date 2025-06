Vier Tote, darunter ein Polizist, nach Verfolgungsjagd nach Raubüberfall auf eine Apotheke in Málaga

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr an einer Ausfahrt der A-7 in Richtung Torremolinos.

Juan Cano Málaga Donnerstag, 5. Juni 2025

Eine Verfolgungsjagd der Polizei in Málaga ist auf tragische Weise geendet. Ein Fahrzeug der Nationalpolizei ist mit dem Auto zusammengestoßen, in dem drei Flüchtige unterwegs waren, nachdem sie versucht hatten, sie wegen des Raubüberfalls auf eine Apotheke einzuholen. Vier Menschen kamen dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr an einer Ausfahrt der A-7 in Richtung Torremolinos, wo sich eine Verfolgungsjagd, die im Nordwesten von Málaga begonnen hatte, ausweitete. Den befragten Quellen zufolge begann alles mit einem Überfall auf eine Apotheke in der Calle Lope de Rueda im Stadtviertel Puerto de la Torre, die aufgrund der hohen Zahl von Überfällen in diesen Einrichtungen besonders gesichert ist.

Die Täter, die mit einem Auto der Oberklasse in die Fassade der Apotheke krachten, flüchteten danach mit dem Auto. Von dort aus begann eine rasante Verfolgungsjagd, an der Mitglieder der National- und der Lokalpolizei beteiligt waren.

Es gibt verschiedene Versionen des Unfalls, der von der Guardia Civil noch untersucht wird. Klar scheint zu sein, dass es einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gab und dass das Fahrzeug, in dem die Flüchtigen unterwegs waren, offenbargegen die Fahrtrichtung unterwegs war.

Nach den befragten Quellen ereignete sich der Zusammenstoß während der Verfolgung, obwohl andere Quellen darauf hinwiesen, dass die Polizeifahrzeuge das flüchtende Fahrzeug bereits aus den Augen verloren hatten und dass es frontal mit einem anderen Auto zusammenstieß, in dem offenbar ein Nationalpolizist unterwegs war.

Infolge des Unfalls fingen beide Autos Feuer, und die vier Insassen - drei von ihnen im Fluchtauto und der Polizeibeamte im anderen - starben fast auf der Stelle.