25-jähriger Mann in Marbella vermisst - auffällige Tätowierung im Gesicht

Irene Quirante Marbella Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Für einen Vermissten in der Provinz ist eine neue Suchmeldung ausgelöst worden. Es handelt sich um Gennadi S., einen 25-jährigen Mann, der seit Ende August in Marbella vermisst wird, obwohl der Fall erst jetzt ans Licht gekommen ist. Eines der Merkmale, die helfen könnten, ihn zu erkennen, ist ein auf die linke Wange tätowiertes Marihuanablatt.

Dies wurde von Organisationen wie der NGO Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía (ERICAN) und SOS Desaparecidos berichtet. Nach ihrer Beschreibung ist der junge Mann 1,75 Meter groß, athletisch, hat schwarze Haare und graue Augen. Als er zuletzt am 30. August gesehen wurde, trug er eine Sporthose und ein Sweatshirt.

Wenn jemand etwas über seinen Verbleib weiß, wenden Sie sich bitte an ERICAN unter 607 11 8 375 oder an SOS Desaparecidos unter 868 286 726. Sie können auch die Nationalpolizei unter 091, die örtliche Polizei unter 092 oder die Notrufnummer 112 kontaktieren.