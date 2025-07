Blumen und andere Pflanzen für das Zentrum von San Pedro Alcántara

María Albarral San Pedro Alcántara Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

San Pedro Alcántara hat eine Kampagne zur Stadtverschönerung mit der Pflanzung von fast 18.000 neuen Pflanzenarten gestartet, die mit dem Beginn der touristischen Hochsaison zusammenfällt. Der Bezirksbürgermeister Javier García erklärte, dass diese Initiative das Ziel hat, die touristische Attraktivität zu steigern und den Einwohnern und Besuchern ein gepflegtes Bild zu bieten«. Der Stadtrat wies darauf hin, dass die für diese Kampagne ausgewählten Arten nach Kriterien der Nachhaltigkeit und Effizienz ausgewählt wurden, »die sich durch ihre bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und ihren geringen Wasserverbrauch auszeichnen«. Zu den Sorten gehören die Pentas, die in der Nähe des Gebäudes Tenencia de Alcaldía stehen, und die Sumpatiens, die am Kreisverkehr von Marqués del Duero gepflanzt wurden.

«Wir wollen, dass das Bild, das San Pedro im Sommer bietet, das einer gepflegten Gemeinde ist, die die Schönheit der Pflanzen als Teil ihrer touristischen Identität schätzt», sagte García, der betonte, dass die Blumenrenovierung «nicht nur einem ästhetischen Kriterium entspricht, sondern auch einer festen Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, zur Einsparung von Ressourcen und zur Verbesserung unserer Umwelt angesichts der neuen klimatischen Herausforderungen». In diesem Sinne erläuterte er, dass die Pflanzen in den hängenden Pflanzgefäßen in Straßen wie San Rafael und San Juan nach und nach durch Arten wie die so genannte 'espina de Cristo' ersetzt werden, «eine Sorte, die weniger Wasser benötigt, widerstandsfähiger gegen direkte Sonneneinstrahlung ist und im Sommer länger blüht».