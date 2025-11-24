Hubschrauberlandeplatz von Roca ist gefragt: Drei Unternehmen interessieren sich für seine Nuzung

José Carlos García Marbella Montag, 24. November 2025 Teilen

Der Hubschrauberlandeplatz, über den Juan Antonio Roca, der einflussreiche Stadtplanungsberater der Stadtverwaltung von Marbella zwischen 1991 und 2006 und Drahtzieher im Fall Malaya, in einem als Los Manchones Altos bekannten Gebiet von Nagüeles verfügte, ist begehrt. Bis zu drei Unternehmen, so bestätigten städtische Quellen gegenüber SUR, haben ihre Angebote für das vom Rathaus im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung eingeleitete Konzessionsverfahren abgegeben.

In Wirklichkeit vergibt das Rathaus von Marbella nicht den Betrieb eines Hubschrauberlandeplatzes, sondern lediglich die private Nutzung der Einrichtungen, zu denen ein Hangar (675 Quadratmeter), Büros (115), ein Haus für einen Wachmann (knapp 62) sowie ein Wassertank und ein Transformationszentrum gehören, insgesamt eine bebaute Fläche von 4.868,79 Quadratmetern auf einem Grundstück von 13.812,50 Quadratmetern. Um als Luftfahrtinfrastruktur betrieben werden zu können, muss der erfolgreiche Bieter von der Spanischen Agentur für Flugsicherheit (AESA) die Zulassung als Hubschrauberlandeplatz mit eingeschränkter Nutzung erhalten.

Die Verpflichtung, grünes Licht von der AESA zu erhalten, macht jedoch 35 Prozent der Punkte aus, mit denen die Angebote bewertet werden, während die Angemessenheit der Einrichtungen 45 Prozent ausmacht. Die übrigen 20 der 100 Bewertungspunkte entfallen auf das höchste angebotene Entgelt. Der Ausgangswert liegt bei 5.176 Euro pro Monat (ohne Steuern); ein Betrag, der auf einem alten Pachtvertrag aus dem Jahr 2011 basiert, der vom gerichtlichen Verwalter des mit Juan Antonio Roca verbundenen Unternehmens, dem die Infrastruktur gehörte, abgeschlossen wurde und sich auf 4.000 Euro pro Monat beläuft, wobei dieser Betrag entsprechend dem seitdem aufgelaufenen Preissteigerungsindex (29,4 Prozent) aktualisiert wurde.

Die Konzession hat eine Laufzeit von vier bis acht Jahren und bringt der Gemeinde mindestens 5.176 Euro netto pro Monat ein

Die Konzession hat eine Laufzeit von vier Jahren mit der Möglichkeit einer jährlichen Verlängerung um weitere vier Jahre, was der Stadtkasse in diesen acht Jahren einen Mindestnettoertrag von fast 497.000 Euro bescheren würde, also 62.112 Euro pro Jahr. Vermutlich werden die Bieter höhere Angebote abgegeben haben, um ihre Konkurrenten bei der Ausschreibung zu schlagen.

Der Vergabeausschuss befindet sich noch in der Anfangsphase der Bewertung der Vorschläge und hat noch keinen der Umschläge geöffnet, die den drei zu bewertenden Aspekten entsprechen, die über den Zuschlag entscheiden werden.

Entschädigung für «Fall Saqueo I»

Die Stadtverwaltung übernahm den Hubschrauberlandeplatz, nachdem das Provinzgericht von Málaga im Juli 2016 entschieden hatte, dass die Bevölkerung von Marbella ihn als Entschädigung für die zivilrechtliche Haftung von Roca im Fall Saqueo I zurückerhalten sollte - einer der fünf Fälle, für die der Leiter der Abteilung für Städtebau in der GIL-Regierung zusammen mit Málaga, Minutas, Belmonsa und Urquía verurteilt wurde - und dessen Abtretung im Januar 2020 vom Gemeinderat akzeptiert wurde, nachdem der Wert 2018 auf 635.000 Euro geschätzt worden war.

Der Drahtzieher der städtischen Korruption der GIL-Ära hatte den Hubschrauberlandeplatz im Jahr 2021 durch eine Verwaltungskonzession an die Firma Heliponto Marbella für einen Zeitraum von 50 Jahren erhalten und konnte ihn bis zum 29. März 2006 nutzen, als er ins Gefängnis musste, wo er bis Februar 2019 blieb, als er auf Bewährung entlassen wurde.

Die Stadtverwaltung von Marbella erhielt in diesem Verfahren auch die Grundstücke La Caridad im Wert von 5,08 Millionen Euro und Siete Corchones an der Straße nach Istán im Wert von 1,52 Millionen Euro.