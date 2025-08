Leuchtturm von Marbella nach Abschluss der Bauarbeiten für die Öffentlichkeit zugänglich

María Albarral Marbella Montag, 4. August 2025 Teilen

Der Leuchtturm von Marbella ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich. Trotz der Verzögerungen, die die Arbeiten mit sich brachten, wurde der Umbau noch vor Ende des Sommers abgeschlossen und ist nun in Betrieb. Er ist ein neues Wahrzeichen, das den Paseo Marítimo mit dem Zentrum verbindet. Bürgermeisterin Ángeles Muñoz besuchte die Baustelle und betonte, dass «wir mit dieser Maßnahme nicht nur einen symbolträchtigen Ort wiederherstellen, sondern ihn auch vollständig in das städtische Leben integrieren und ein weiteres Tor zwischen dem Meer und der Stadt öffnen». Die Bürgermeisterin betonte auch, dass «die Maßnahme das Modell der Stadt widerspiegelt, für das wir uns einsetzen, nämlich freundlich, funktional und auf die Menschen ausgerichtet», und hob hervor, dass «wir einen symbolträchtigen Ort, der zuvor geschlossen und verfallen war, in einen modernen, zugänglichen Raum verwandelt haben, der den Bewohnern und Besuchern zur Verfügung steht».

Das Projekt umfasste die Sanierung des 274,7 Quadratmeter großen Hauptgebäudes für die Nutzung durch die städtischen Delegationen sowie des 101,18 Quadratmeter großen Nebengebäudes, in dem sich bereits ein 'Meeresaula' befindet. Darüber hinaus wurde ein Außenbereich von 1 687,38 Quadratmetern mit Grünflächen, Pergolen für Schatten, Wasserspielen, Trinkbrunnen und einem Zierbrunnen sowie einer Reihe von 18 Laternenpfählen ausgestattet, die die Aufenthalts- und Durchgangsbereiche beleuchten und abgrenzen. Muñoz wies darauf hin, dass «es sich um eine Umgestaltung handelt, die einem verlassenen, eingezäunten und abgesperrten Ort im Herzen des Paseo Marítimo seine Würde zurückgegeben hat» und fügte hinzu, dass «man nun frei in der Nähe des Leuchtturms spazieren gehen und eine moderne, zugängliche Promenade mit Einrichtungen zur Entspannung genießen kann». Sie betonte auch, dass «dies eine Initiative ist, die unser Engagement für die Erneuerung symbolträchtiger öffentlicher Räume widerspiegelt und die Verbindung zwischen der Stadt und ihrem Hafen stärkt».

Der Stadtrat für Bauwesen, Diego López, erinnerte seinerseits daran, dass «das ursprüngliche Projekt geändert wurde, um größere Baumarten einzubeziehen, was eine zusätzliche technische Herausforderung darstellte, aber das Endergebnis bereichert und die Begrünung der Anlage verstärkt hat». Der Stadtrat wies auch darauf hin, dass die Arbeiten auf einer Gesamtfläche von 2.266 Quadratmetern durchgeführt wurden, einschließlich der 202 Meter des Leuchtturms selbst, der durch ein unabhängiges Grundstück mit eigenem Zugang von der Straße aus begrenzt ist. «Der gesamte Innenbereich wurde abgedichtet, um die zu Beginn der Maßnahme festgestellten Feuchtigkeitsprobleme zu beheben, und der Außenboden wurde durch einen widerstandsfähigeren Belag ersetzt, der die Zufahrt von schweren Fahrzeugen für die Pflege der Gärten ermöglicht», erklärte er.