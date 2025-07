Marbella eröffnet drittes Lamborghini-Autohaus in Spanien

María Albarral Marbella Freitag, 4. Juli 2025 Compartir

Lamborghini hat sein drittes Autohaus in Spanien eröffnet und dafür einen der exklusivsten Standorte des Landes gewählt: Puerto Banús. Der Präsident und CEO des Unternehmens, Stephan Winkelmann, reiste gestern ins Herz der Costa del Sol, um diesen 270 Quadratmeter großen Showroom, der sich über zwei Etagen erstreckt, einzuweihen, in dem Design und Markenerlebnis mit der Umgebung von Marbella verschmelzen. Durch die großen Fenster fallen die ausgestellten Modelle schon von außen ins Auge, während die Kunden im Inneren die aktuelle Produktpalette erkunden, ihr Fahrzeug konfigurieren und eine persönliche Beratung erhalten können, um ihre Bestellung abzuschließen. Darüber hinaus wird Lamborghini Marbella über eine 730 Quadratmeter große Werkstatt verfügen.

«Es ist uns eine Ehre, die Eröffnung von Lamborghini Marbella zu feiern und den Ausbau unseres Netzwerks in Spanien und Südeuropa fortzusetzen», sagte Winkelmann. «Dieser neue Standort wird es unseren Kunden ermöglichen, die Hybridpalette der Supersportwagen zu entdecken und ihr Fahrzeug dank des Ad-Personam-Programms zu personalisieren, das das Engagement der Marke für Exklusivität, Technologie und Hochleistung widerspiegelt», fügte er hinzu.

Ikonische Kreationen

Nachdem die Gäste die neuen Einrichtungen von Lamborghini Marbella erkundet und einige der ikonischsten Kreationen der Marke wie den Revuelto, den ersten V12 HPEV Supersportwagen, den Urus SE Super SUV und den neuen «Fuoriclasse» Temerario entdeckt hatten, genossen sie ein Abendessen am Meer. Einer der Höhepunkte des Abends war die Ausstellung der Tecnomar for Lamborghini 63, der exklusiven Hochleistungsyacht, die vom Design der Lamborghini Sián inspiriert wurde und das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Tecnomar ist. Das Erlebnis wurde durch eine Auswahl an künstlerischen Darbietungen wie Flamenco, Tanz, ein DJ-Set und eine spektakuläre Drohnenshow bereichert, die die perfekte Atmosphäre für ein Sommerfest schufen. Als Krönung wurde der Kontrollturm des Hafens mit dem Lamborghini-Emblem beleuchtet, um das Unternehmen in der Stadt willkommen zu heißen. Die neue Filiale befindet sich in der Avenida Julio Iglesias 5.