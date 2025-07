Polizei erneut in Prügelei verwickelt im Umfeld der Straßenhändler von Marbella

Juan Cano Málaga Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Eine Intervention Ortspolizei bei einigen Straßenhändlern in Marbella hat zur Festnahme von zwei Strandbesuchern geführt, die die Beamten während ihrer Intervention beleidigt haben sollen.

Es wurde jedoch auch ein Video verbreitet, auf dem zu sehen ist, wie einer der Beamten einem der Männer ins Gesicht schlägt, und das derzeit von den örtlichen Behörden geprüft wird.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen vier Uhr nachmittags am Strand Faro in Marbella. Dort fand gerade eine routinemäßige Aktion gegen den ambulanten Verkauf von gefälschten Waren statt.

Nach Angaben eines der festgenommenen Männern veranlasste die Aggressivität eines der örtlichen Polizeibeamten gegenüber den Straßenhändlern bei der Beschlagnahme des Materials einen der Zeugen, die sich in der Nähe aufhielten, dazu, den Beamten zu beleidigen und ihn mehrmals als «Hurensohn» zu bezeichnen.

Nach seinen Angaben verlor der Beamte daraufhin «die Beherrschung» und griff den Bürger an, der daraufhin verhaftet wurde. Der zweite Mann versuchte zwischen den beiden zu schlichten, und wurde ebenfalls festgenommen.

Aus befragten Quellen geht hervor, dass einer der Beteiligten zuvor eine Flasche auf die Beamten geworfen hat, was der Betroffene, den der SUR befragen konnte, jedoch kategorisch bestreitet. Die Festgenommenen müssen sich wegen Angriffs auf die Behörden und Behinderung der Justiz verantworten.

Das Rathaus von Marbella lehnte es auf Anfrage ab, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern oder das Vorgehen des Beamten zu bewerten. Zu den Maßnahmen gegen den Straßenverkauf wurde erklärt, dass diese «routinemäßig» erfolgen und während der Sommersaison verstärkt werden.

Vor ein paar Wochen ging ein weiteres Video im Internet um, in dem ein Straßenverkäufer einem Polizisten ins Gesicht schlug, als dieser ihm seine Ware wegnehmen wollte.