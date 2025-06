Stabilisierung von vier Stränden Marbellas steht kurz vor dem Abschluss

María Albarral Marbella Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Das Regenerierungs- und Schutzprojekt zwischen den Stränden von La Venus und Punta del Ancón in Marbella ist mit der letzten Phase der notwendigen Verfahren, um die Ausführung der Arbeiten ausschreiben zu können, einen Schritt näher an der Verwirklichung. Die Zentralregierung hat bekannt gegeben, dass sie die Umweltverträglichkeitserklärung für diese Initiative genehmigt hat, die mit einem Budget von 8,5 Millionen Euro ausgestattet ist und eine Lösung für die bestehenden Probleme an diesem Küstenabschnitt bieten wird. Diese sind auf die Rückbildung der Küstenlinie zurückzuführen, die durch den fehlenden natürlichen Sedimenteintrag, die Wirkung der in diesem Gebiet vorherrschenden Wellen und den starken Siedlungsdruck, dem dieser Küstenabschnitt ausgesetzt ist, verursacht wird.

«Die spanische Regierung unternimmt einen grundlegenden Schritt zur Durchführung der Schutz- und Regenerierungsarbeiten an den zentralen Stränden von Marbella, zwischen dem Venus-Strand und Punta del Ancón», sagte der Regierungsvertreter in Málaga, Javier Salas.

Das Projekt besteht in der Regenerierung des oben genannten Abschnitts durch Sandzufuhr, um die Küstenlinie wiederherzustellen, so dass die trockene Strandbreite entlang der gesamten Küstenlinie keine Unterbrechungen oder Abschnitte mit beeinträchtigter Breite aufweist.

Es wird geschätzt, dass unter Berücksichtigung möglicher Verluste aufgrund verschiedener Faktoren 200.771 Kubikmeter aufgeschüttet werden müssen, um den Strand zu regenerieren.

Die Maßnahmen

Unter den durchzuführenden Maßnahmen ist hervorzuheben, dass am Strand von La Bajadilla, zwischen dem Hafen und dem westlich davon gelegenen Wellenbrecher, Arbeiten auf einer Breite von 40 Metern und mit einer Länge der künftigen Küstenlinie von 325 Metern durchgeführt werden. Am Strand von El Faro werden die Arbeiten auf beiden Seiten des Wellenbrechers durchgeführt, so dass eine Küstenlinie von 250 Metern verbleibt. Eine weitere Maßnahme findet am Strand von La Fontanilla statt, und zwar auf der gesamten Länge des Strandes, so dass eine Breite von 40 Metern und eine Länge von 500 Metern entsteht.

Schließlich werden die Arbeiten in einem Bereich des Casablanca-Strandes durchgeführt, der eine Strandbreite von 50 Metern und eine künftige Küstenlinie von 860 Metern Länge haben wird. Außerdem werden zwei parallelverlaufende Wellenbrecher am Strand von La Fontanilla und am Strand Casablanca gebaut, um die Küste vor dem starken Wellengang zu schützen.