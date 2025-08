Urteil gegen zwei Männer, die auf Disko-Türsteher in Marbella schossen

Das Landgericht in Malaga

Das Landgericht Málaga hat zwei Männer wegen versuchten Todschlags verurteilt, die auf das Sicherheitspersonal einer Diskothek in Marbella schossen, das sich weigerte, sie einzulassen. Einer der Türsteher wurde von den Schüssen getroffen und erlitt schwere Verletzungen, für die er mit 285.000 Euro Entschädigung erhält.

Laut dem Urteil, das Europa Press vorliegt, ereigneten sich die Vorfälle im November 2012, als die beiden Angeklagten zusammen mit einer weiteren Person, die in Abwesenheit verurteilt wurde, versuchten, die Diskothek in Marbella zu betreten.

Das Sicherheitspersonal und die Türsteher verweigerten ihnen den Zutritt, «weil sie dafür bekannt waren, dass sie bei anderen Gelegenheiten Streit mit Kunden hatten». Daraufhin seien sie «wütend» und mit hoher Geschwindigleit zu einer Tankstelle gefahren, um sich Gesichtsmasken zu besorgen.

Danach kehrten sie in die Diskothek zurück, «um dem Sicherheitspersonal, das ihnen den Zutritt verweigerte, eine Lektion zu erteilen», heißt es in der Entscheidung der Strafkammer, die feststellt, dass auf dem Weg dorthin einer der Insassen an einer roten Ampel ausstieg.

Vor der Diskothek warteten sie mit laufendem Motor, und der in Abwesenheit verurteilte Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, holte eine Pistole aus dem Handschuhfach des Wagens, versah sie mit einem Schalldämpfer und begann, das Sicherheitspersonal zu beschimpfen, das daraufhin in Deckung ging.

Er begann «wahllos» in Richtung des Eingangs zu schießen und gab mindestens fünf Schüsse ab. Das Auto flüchtete in Richtung Fuengirola, wo zwei der Täter verhaftet wurden.

Durch die Schüsse erlitt einer der Wachleute eine Schusswunde in der rechten Lendengegend und weitere Verletzungen, die zu einer Querschnittslähmung führten, so dass er als Schwerbehinderter gilt und für die Verrichtung der täglichen Aktivitäten ständig auf Hilfe angewiesen ist.

Aufgrund dieser Tatsachen wurde einer der Angeklagten, der Fahrer, wegen versuchten Totschlags mit dem mildernden Umstand der unangemessenen Verzögerung des Gerichtsprozesses zu einer zweijährigen Haftstrafe und zur Zahlung von 285.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt - 35.000 Euro für Verletzungen und 250.000 Euro für die Folgen.

Der andere Angeklagte wurde als Mittäter derselben Straftat, ebenfalls mit dem mildernden Umstand der unangemessenen Verzögerung, zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Form einer zivilrechtlichen Haftung an den Geschädigten in gleicher Höhe verurteilt.

Das Gericht stimmte zu, die Vollstreckung der gegen diesen zweiten Verurteilten verhängten 18-monatigen Freiheitsstrafe für einen Zeitraum von zwei Jahren auszusetzen, sofern er während dieser Zeit keine Straftat begeht, vier Monate gemeinnützige Arbeit leistet, und die zivilrechtliche Haftung begleicht.