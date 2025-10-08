Katze in einer Tierpension in Marbella untergebracht - wenige Tage später tot in einem Mülleimer aufgefunden

Juan Cano Marbella Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Sie haben sie vor 11 Jahren auf der Straße gefunden und waren seither nur für die eine oder andere Urlaubsreise von ihr getrennt. Da Marina und Lorenzo keine Kinder haben, war ihre Katze Iodi das, was ihnen am nächsten stand, sagen sie. «Wir waren vom Aufstehen bis zum Schlafengehen bei ihr. Sie hat eine große Lücke hinterlassen, wir vermissen sie sehr».

In diesem Sommer, Ende Juni, reisten Marina und Lorenzo nach Schottland und ließen ihr Haustier im Cat Suite Home, dem ersten 5-Sterne-Hotel für Katzen in Marbella, wo das italienische Ehepaar seit 14 Jahren ansässig ist. Der Besitzer des Tierheims, ihr Landsmann Vincenzo Giorgioni, rief sie während ihres Urlaubs an, um ihnen die tragische Nachricht zu überbringen: Iodi war entlaufen und wurde Stunden später tot aufgefunden.

Marina gibt zu, dass sie seit sieben oder acht Jahren bei jeder Reise die Dienste von Cat Suite Home in Anspruch genommen haben und keine Probleme hatten. Das Hotel ist eine Idee von Vincenzo, der 2016 beschloss, sein 300 Quadratmeter großes Haus in eine Unterkunft für Katzen umzubauen. Die Initiative hatte ein Medien-Echo, da es die erste Einrichtung dieser Art in Spanien war, eine Idee, die er aus Mailand importierte.

Im Preis von 20 Euro pro Tag ist die Vollpension enthalten. «Stellen Sie sich die Rentabilität vor, es ist kein Geschäft, ich mache andere Dinge», sagt der Besitzer von Cat Suite Home in Marbella. «Ich dachte nur, es sei eine gute Idee, damit die Leute ihre Haustiere nicht mehr aussetzen, wenn sie in den Urlaub fahren. Marina und Lorenzo buchten einen der 15 verfügbaren Plätze für Iodi für 10 Tage, so lange dauerte ihre Reise nach Schottland.

Das Paar verließ Marbella am 28. Juni. Am 3. Juli erhielten sie einen Anruf von Vincenzo, wie Marina berichtet. «Er sagte uns, dass Iodi weggelaufen sei. Von diesem Moment an überlegten wir, die Reise abzubrechen und zurückzufahren, aber wir beschlossen, noch ein wenig zu warten, um zu sehen, ob er sie finden könnte. Am nächsten Morgen bestanden wir darauf und baten ihn, uns die Wahrheit zu sagen. Nach ein paar Stunden schickte sie uns ein Foto von unserem toten Kätzchen», erzählt die Frau.

Der Besitzer der Unterkunft erzählte ihnen, dass jemand sie tot auf dem Markt gefunden, ein Foto von ihr gemacht und sie in einen Mülleimer geworfen hatte, so Marina. «Er sagte uns auch, dass er sie abgeholt, in eine Tüte gesteckt und in der Gefriertruhe aufbewahrt habe. Und er fragte uns, ob wir wollten, dass er noch etwas anderes tue», sagt die Besitzerin von Iodi, die ihren Anwalt Francisco Damián Vázquez mit der Angelegenheit betraut hat. «Wir riefen die Firma an, die die Einäscherungen durchführt, und sie behielten sie bis zu unserer Rückkehr aus Schottland. Wir haben sie in einem Haus zurückgelassen und sie haben sie uns tot zurückgegeben», fügt er hinzu.

Vincenzo hat eine Erlklärung für das Verschwinden der Katze. Nach Angaben des Besitzers von Cat Suite Home sprang eine andere Katze auf einen Griff und öffnete eine Badezimmertür. «Es ist unerklärlich, so etwas habe ich noch nie gesehen», sagt er. Iodi stieg in die Toilette ein und nutzte einen Spalt in einem Fenster, das die Putzfrau am Vortag angelehnt hatte, um zu lüften, und entkam. Von dort aus kletterte die Katze eine Dachrinne hinunter und landete auf dem Auto des Eigentümers der Tierpension. «Ich habe sogar Fotos von den Spuren gemacht, die die Katze auf meinem Auto hinterlassen hat», sagt der Besitzer der Unterkunft.

Besitzer der Tierpension: «Es war nicht vorhersehbar»

Vincenzo ist der Meinung, dass das, was passiert ist, «nicht vorhersehbar ist». Der Besitzer von Cat Suite Home fügt hinzu: «Ich habe mich tausendmal entschuldigt, ich habe mich schrecklich gefühlt und viele Tage nicht geschlafen, aber im Vertrag, den sie unterschrieben haben, und auf der Website steht, dass wir nicht für Todesfälle, Krankheiten oder Ereignisse anderer Leute verantwortlich sind. Ich habe unaufgefordert die Kosten für die Einäscherung übernommen und werde die Kosten für den Aufenthalt efrstatten».

Das Paar ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie er damit umgegangen ist: «Es ist ja nicht so, dass man eine Socke verloren hat», klagt Marina. Es passierte im Juli und wir sind bis heute am Boden zerstört. Es war ein großer Verlust, Iodi war 11 Jahre lang bei uns. Ich kann nicht einmal mein Handy in die Hand nehmen, weil es voller Fotos und Emojis von ihr ist, und wenn wir sie sehen, fangen wir beide an zu weinen. Vielleicht sind manche Leute weniger empfindlich, aber für uns war sie ein Teil der Familie«.

Der Anwalt Francisco Damián Vázquez hat über Bürofax eine Klage gegen das Cat Suite Home eingereicht, in der er den Verantwortlichen der Einrichtung eine «fahrlässige Verwahrung» vorwirft, die «irreparable Schäden verursacht hat, mit schweren emotionalen Auswirkungen durch den Verlust des Tieres, zu dem sie viele Jahre lang eine starke emotionale Bindung hatten», heißt es in dem Dokument.

In der Beschwerde wird der Eigentümer der Unterkunft aufgefordert, einen Vorschlag für ein geeignetes Mittel zur Streitbeilegung (ADR) gemäß dem Organgesetz 1/2025 «im Interesse einer schnellen, effizienten und außergerichtlichen Lösung des Konflikts» zu prüfen. Vincenzo Giorgioni versichert, dass er auf das Schreiben antworten wird, möchte aber klarstellen, dass sein Hotel «kein Unternehmen» ist, zumindest nicht in Bezug auf die Rentabilität, sondern eine Initiative, die aus seiner «Leidenschaft für Katzen» und gegen das Aussetzen von Haustieren während der Urlaubszeit entstanden ist.