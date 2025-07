Mijas installiert neue Müllcontainer mit Volumensensoren

José Carlos García Mijas Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Mijas hat eine umfassende Modernisierung des Systems der getrennten Müllsammlung eingeleitet, um die Trennung zu erleichtern, die Leistung des Dienstes zu verbessern und das Engagement der Stadtverwaltung für den Umweltschutz zu verstärken. Der Plan, den der Stadtrat als «ehrgeizig» bezeichnet, umfasst die schrittweise Erneuerung von insgesamt 1.500 Recycling-Behältern für Papier, Pappe und Verpackungen, die Einführung eines Seitenladesystems, das «schneller, sicherer und effizienter» ist, sowie die Verwendung von Volumensensoren in den Behältern, die in abgelegenen Bereichen des Stadtzentrums aufgestellt werden.

Die Behälter mit Volumensensoren werden es nach Angaben der Stadtverwaltung ermöglichen, «die Sammelrouten anzupassen und unnötige Fahrten zu reduzieren», um so zu einem «effizienteren und respektvolleren» Umweltmanagement zu gelangen und die Herausforderung zu meistern, diesen Service in einem Gemeindegebiet von 148,8 Quadratkilometern anzubieten.

Die Erneuerung der Container für Verpackungen, Papier und Pappe wird vom Kommunalverband westliche Costa del Sol gefördert und soll zwischen diesem Monat und April 2026 durchgeführt werden. Sein Präsident, Manuel Cardeña, erklärte, dass sie in allen städtischen Zentren verteilt werden und dass ab September Lastwagen und modernere Maschinen eintreffen werden.

Die neuen Behälter verfügen über ein verbessertes Design - entwickelt nach einem Testverfahren in Mijas -, das ihre Widerstandsfähigkeit optimiert und die Arbeit der Betreiber erleichtert. Auch wenn «viele Einwohner den Eindruck haben, dass es weniger Behälter gibt, hat jeder einzelne in Wirklichkeit mehr Fassungsvermögen, so dass der Service geordneter und effizienter sein wird», sagte der Stadtrat für Straßenreinigung und Umwelt, Eloy Belmonte, in Bezug auf den neuen Service.

Belmonte erinnerte auch daran, dass diese Fortschritte mit kontinuierlichen Bemühungen um Sensibilisierungskampagnen einhergehen: «Jetzt brauchen wir das letzte Glied: die Mitarbeit der Anwohner, dass sie die Behälter richtig benutzen, dass sie richtig trennen und dass sie verstehen, dass das Recycling in der Verantwortung aller liegt». Mijas hat eine Recyclingquote von 26 Prozent bei Verpackungen, verglichen mit dem nationalen Durchschnitt von 21 Prozent, und 22 Prozent bei Papier und Pappe.