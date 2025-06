Die Flucht nach dem Doppelmord von Fuengirola: Täter veränderte sein Aussehen und reiste über Portugal nach England

Juan Cano Fuengirola Dienstag, 17. Juni 2025 Compartir

Schon bei der Betrachtung des Videos von den Überwachungskameras des irischen Restaurants Monaghans in Fuengirola war den Ermittlern der Nationalpolizei klar, dass sie es mit einem Profi zu tun hatten. Ein Auftragskiller, der die Schotten Ross Monaghan (die Namensgleichheit mit dem Restaurant ist Zufall) und Eddie Lyons Jr. töten sollte, die beide dem Lyons-Clan angehören, der seit Jahren mit dem Daniels-Clan im Krieg liegt.

Die Bilder zeigen, dass der am vergangenen Freitag in Liverpool festgenommene Schütze nicht nur Nerven aus Stahl hatte, sondern auch sehr geschickt mit Waffen umgehen konnte. In der Nacht des 31. Mai näherte sich der Täter dem Tisch, an dem die Opfer mit der Frau eines von ihnen saßen, und schoss Eddie Lyons in den Hals, der sofort starb.

Dann versuchte er, auf sein zweites Ziel zu schießen, aber die Waffe klemmte und es gelang ihm nicht, ihn auf der Straße zu erschießen. Ross Monaghan nutzte die Situation und flüchtete in das Innere des Restaurants an der Strandpromenade von Fuengirola, wo er ein Versteck oder einen Notausgang suchte, um den Kugeln zu entkommen.

Weit davon entfernt, sich abschrecken zu lassen oder unverrichteter Dinge zu fliehen, rannte ihm der Mörder hinterher, während die Kellner sich hinter der Bar versteckten, und drückte erneut ab, bis er sein Opfer tötete. Dann machte er sich selbst auf den Weg aus dem Restaurant.

Die Ermittlungen, die von der Spezialeinheit der Nationalpolizei für Drogendelinkte und Organisierte Kriminalitát Udyco-Costa del Sol mit Unterstützung der Drogeneinheit Greco und der Kriminalpolizei von Fuengirola durchgeführt wurden, ermöglichten es, den Verdächtigen in kürzester Zeit zu identifizieren. Von da an konzentrierten sich die Ermittler darauf, seine Schritte zurückzuverfolgen, um seinen Fluchtplan zu rekonstruieren.

Den befragten Quellen zufolge hat der Mörder, ein 44-jähriger britischer Staatsangehöriger, eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um nicht erkannt zu werden. Zunächst soll er sich Gesicht und Kopf rasiert haben, um von der Polizei nicht erkannt zu werden.

Die zweite Sicherheitsmaßnahme war die Ausreise über Portugal, da er wusste, dass er weniger gefährdet war, wenn er die spanischen Flughäfen mied. In weniger als 24 Stunden war er in drei Ländern: in Spanien, wo er den Doppelmord begangen hatte, in Portugal, wo er ein Flugzeug nahm, und im Vereinigten Königreich, wo er landete und wo er gute Möglichkeiten hatte, sich zu verstecken.

In England angekommen, änderte der mutmaßliche Täter ständig seinen Aufenthaltsort, um seine Suche zu erschweren. Doch selbst diese Vorsichtsmaßnahmen reichten nicht aus, um seine Verhaftung zu verhindern. Nur 13 Tage nach den Verbrechen und dank der Ermittlungen der spanischen Polizei wurde der Verdächtige aufgrund eines internationalen Haftbefehls des mit dem Fall befassten Gerichts in Fuengirola festgenommen.

Die Behörden des Vereinigten Königreichs halten die Opfer für zwei Rädelsführer des Lyons-Clans, die sie in den oberen Rängen der Organisation verorten. Da der Doppelmord nun aufgeklärt ist, ist zu befürchten, dass er sowohl in Schottland als auch in Spanien zu einer Eskalation der Gewalt führen wird.

Die örtlichen Ermittler unter der Leitung der Udyco-Costa del Sol hatten keine Probleme, die beiden Opfer zu identifizieren, obwohl sie keine Papiere bei sich hatten, denn sie wussten über ihre Vergangenheit bestens Bescheid. Sie wussten auch von einem früheren Mordversuch, vor dem Ross Monaghan auf der Flucht war, so Quellen, die dem Fall nahe stehen.

Es geschah am Morgen des 16. Januar 2017 in Glasgow, Schottland, vor der St. George's Primary School in Penilee. Die Polizei bestätigte gegenüber den Medien, dass der Schütze, der eine dunkle Wollmütze und einen Schal um das Gesicht trug, einen vierrädrigen, zusammenklappbaren Kinderwagen schob und versuchte, sich unter die Eltern zu mischen. Als er sein Ziel erreichte, drückte er zweimal auf Ross ab, der eine kugelsichere Weste trug. Eines der Projektile traf ihn in die Schulter.

Drei Tage später wurde das Opfer auf dem Flughafen von Glasgow gesehen, wo es einen Flug nach Malaga antreten wollte. Doch seine Vergangenheit verfolgte ihn weiter. Ross Monaghan war des Mordes an Kevin «Gerbil» Carroll, einem Mitglied des rivalisierenden Daniels-Clans, angeklagt worden. Carrol war 2012 auf einem Supermarktparkplatz in Robroyston, einem Vorort von Glasgow, mit 13 Schüssen niedergestreckt worden. Sein Verbrechen blieb ungesühnt. Zumindest in den Augen der Justiz.

Der andere Verstorbene, Eddie Lyons Jr., war 2010, nur wenige Tage vor dem Mord an Carroll, ebenfalls Opfer einer Schießerei geworden, bei der er verletzt wurde. Die BBC berichtet, dass der Doppelmord in Fuengirola inmitten einer Reihe von Überfällen, Schießereien und Brandanschlägen in Glasgow und Edinburgh seit März stattfand, die zu mehr als 30 Festnahmen führten.