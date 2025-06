Doppelmord von Fuengirola: Alles weit auf eine Abrechnung aus dem Drogenmilieu hin

Juan Cano Fuengirola Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Mittlerweile gibt es neue Informationen zum Doppelmord von Fuengirola, bei dem am Samstagabend eine vermummte Person zwei Gäste eines Irish-Pubs an der Strandpromenade von Fuengirola erschoss und danach flüchtete. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Männer iririscher Nationalität, die beide um die 40 Jahre alt waren und Vorstrafen wegen Drogenhandels hatten. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Abrechnung zwischen zwei Banden aus dem Drogenmilieu handelte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend. Die Opfer saßen an einem der Tische auf der Terrasse des Lokals, das zu dieser Zeit an einem Champions-League-Abend, an dem Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand spielte, gut besucht war. Bei den Opfern waren mindestens eine weitere Person: die Ehefrau eines der Verstorbenen, die alles miterlebte und bei der Schießerei offenbar unverletzt blieb.

Der Ablauf des Doppelmordes sah aus wie eine klassische Abrechnung. Gegen 23.30 Uhr hielt ein Auto neben der Bar und ein Vermummter stieg aus, während sein Komplize mit dem Auto weiter fuhr, offenbar, um es zu perken und in der Nähe zu warten..

Nach Angaben verschiedener Quellen, die von dieser Zeitung konsultiert wurden, näherte sich der Täter, der sein Gesicht unter der Kapuze eines Sweatshirts verbarg, einem seiner Opfer und schoss ihm aus nächster Nähe in die Brust. Der Schuss war tödlich und der Mann war nicht in der Lage, zu reagieren oder um sein Leben zu kämpfen.

Die zweite Person versuchte, dies zu tun. Offenbar erhob sich der Mann von seinem Stuhl und rannte in die Bar. Der vermummte Mann verfolgte ihn jedoch in die Bar, wo die Kellner in Deckung gingen, als sie eine Person mit einer Pistole sahen.

Der Täter eröffnete das Feuer auf seine zweite Zielperson, die offenbar versuchte, die Toiletten zu erreichen. Der Täter drückte mehrmals ab und traf das Opfer mindestens viermal n in der Brust und im Bauch. Er war auf der Stelle tot.

Nach der Schießerei floh der vermummte Mann zu Fuß vom Tatort, vermutlich zum dem Fahrzeug, das sein Komplizen in der Nähe geparkt hatte.

Schon bald trafen die ersten Patrouillen der National- und der Ortspolizei ein. Die Rettungssanitäter trafen ebenfalls am Tatort ein und versuchten, die Opfer wiederzubeleben, was jedoch nicht gelang.

Die Opfer, beide schottischer Herkunft, sollen Vorstrafen wegen Drogenhandels haben, erklärte der Vertreter der Zentralregierung Francisco Javier Salas. Alles weise auf eine Abrechnung hin.