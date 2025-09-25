Dieb fand Toten des Auftragsmordes von Fuengirola und stahl dessen Habseligkeiten

Juan Cano Fuengirola Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

Er oder sie hielt nicht an, um ihm zu helfen oder den Rettungsdienst zu rufen, obwohl es offensichtlich war, dass der am Boden liegende junge Mann angeschossen worden war. Der Mann oder die Frau sah einfach die Gelegenheit und nutzte sie. Die Nationalpolizei sucht nach einer Person, die die Leiche des Opfers in einer Straße in Fuengirola gefunden und seine Habseligkeiten mitgenommen hat.

Die Ermittlungen, die zu dem Raubüberfall geführt haben, gehen auf einen Auftragsmord zurück, der gerade von der Nationalpolizei-Einheit für Organisierte Kriminalität Udyco-Costa del Sol in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden aufgeklärt wurde, ein Verbrechen, für das ein Minderjähriger als Täter verhaftet wurde, der offenbar in Zusammenarbeit mit fünf anderen Personen gehandelt hat.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Dezember 2024. Aufgrund des Ausmaßes des Falles musste die Nationalpolizei alle Ressourcen mobilisieren: Ein 25-jähriger Angestellter eines Cannabisclubs in Fuengirola war vor der Tür des Lokals mit einem Sturmgewehr erschossen worden.

Nachdem die Mordwaffe unter einem Auto gefunden und 19 Patronenhülsen am Tatort eingesammelt worden waren, konzentrierten sich die Ermittler darauf, so schnell wie möglich den Täter und seine Komplizen zu identifizieren. Ihre Namen waren innerhalb von vier Tagen bekannt.

Was die Polizei noch nicht herausgefunden hat, ist die Identität der rätselhaften Person, die Sekunden nach dem Mord am Tatort erschien und von einer Überwachungskamera in der Nähe gefilmt wurde. Die Person kam vorbei und bedeckte, als sie den leblosen Körper auf dem Boden sah, ihr Gesicht mit einer Kapuze - was unmöglich machte, die Person als Mann oder Frau zu identifizieren - und näherte sich ihm, um ihm die Gürteltasche abzunehmen, die der Tote bei sich trug und in der er die Einnahmen des Clubs haben konnte, in dem er gerarbeitet hatte. Dann rannte der oder die Diebin weg.