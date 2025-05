Ein Sprühwagen soll den Mücken in Fuengirola den Garaus zu machen

Lorena Cádiz Fuengirola Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

In Fuengirola ist wieder ein Sprühfahrzeug im Einsatz, das ein Biozid-Produkt zur Bekämpfung geschlechtsreifer Mücken versprüht. Diese Maßnahme, die bereits im letzten Jahr durchgeführt wurde, als die Temperaturen zu steigen begannen, ist Teil einer städtischen Kampagne, mit der versucht wird, die Vermehrung der Insekten im Sommer so weit wie möglich einzudämmen.

Auf diese Weise gehen die Einsatzkräfte sowohl gegen die Larven als auch gegen die erwageschlechtsreifen Mücken vor, indem sie dieses Spezialfahrzeug einsetzen, das seine Arbeit auf feuchte Gebiete konzentriert, insbesondere in der Umgebung des Flusses Fuengirola und der Bäche der Gemeinde. Es wird frühmorgens eingesetzt, um Belästigungen für Anwohner zu vermeiden.

Wie der Stadtrat für Gesundheit, Francisco Javier García Lara, erklärte, werden die Behandlungen ab dieser Woche alle 15 Tage mit einem Sprühfahrzeug durchgeführt.

«Die Stechmücke hat verschiedene Entwicklungsphasen. Die erste ist die Larvenphase, in der die Mücke ihre Eier in stehendem Wasser ablegt, und dort wirken wir mit Bioziden in den Gebieten mit stehendem Wasser und in allen Gossen der Stadt», erklärte García Lara, der die Gelegenheit nutzte, um die Einwohner um ihre Mithilfe zu bitten, «eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen in ihren Häusern zu ergreifen, wie zum Beispiel kein Wasser in den Umtöpfen zu haben, wenn sie die Pflanzen gießen, denn dieses Wasser ist ein idealer Legeplatz für Mückeneier, ebenso wie Wasser in den Untersetzern der Töpfe. Innerhalb von zehn Tagen verwandelt sich das Ei in eine Larve, und die Larve wird schnell zur geschlechtsreifen Mücke. Die Mücke pflanzt sich in kürzester Zeit fort, weshalb wir den Bürgern raten, stehendes Wasser in Umtöpfen, Untersetzern oder Aschenbechern in ihren Wohnungen zu vermeiden».

Das Fahrzeug ist nun wöchentlich im Einsatz, so dass eine Woche in allen Bächen, im Fluss, in stehenden Gewässern und Gullys in der Stadt gegen die Larven vorgegangen wird. Und in der folgenden Woche bekämpft das Biozid-Sprühfahrzeug die geschlechtsreifen Mücken.