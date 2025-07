Fahrrad-Einheit der Ortspolizei von Mijas wieder im Einsatz

José Carlos García Mijas Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Die Radfahreinheit der Ortspolizei von Mijas patrouilliert wieder an der Küste des Gemeindegebiets. Das Rathaus hat diesen Dienst wieder ins Leben gerufen, der bis Mitte September jeden Tag zwischen 11 und 19 Uhr im Einsatz ist. Ausgestattet mit einem Mountainbike und in einer Uniform aus hellblauem Polohemd und dunkler Hose, patrouillieren die Beamten nun täglich an der Senda Litoral zwischen El Torreón, in La Cala de Mijas, und der Strandbar Luna Beach, in Calahonda.

Die Einheit ist Teil des speziellen Sicherheitsplans für die Sommersaison, den das Rathaus von Mijas aktiviert hat und der von der Bürgermeisterin Ana Mata in Begleitung des Stadtrats für die örtliche Polizei, Juan Carlos Cuevas, und dem Leiter des Korps, Juan Manuel Rosas, vorgestellt wurde. «Die Radfahreinheit ist ein wichtiges Instrument während der Sommermonate», da sie «unseren Beamten eine größere Beweglichkeit ermöglicht, um entlang der Küste zu fahren, schnell zu handeln und eine ständige Präsenz zu bieten, um mögliche Verbrechen oder unzivilisiertes Verhalten abzuschrecken», so Cuevas. Die Beamten haben, wie er erklärte, nicht nur die Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen, sondern auch «zu informieren, zu helfen und jeden Vorfall zu lösen, der sich in den Strandgebieten ereignen könnte», damit sich die Bewohner und Besucher «geschützt und begleitet fühlen».

Verdoppelung der Polizeipräsenz

Der besondere Sicherheitsplan, der bis September gelten wird, sieht eine Verdoppelung der Polizeipräsenz vor. Die Verstärkung wird besonders in den Abend- und Nachtstunden sowie bei Großveranstaltungen sichtbar sein. Die Maßnahme umfasst nicht nur mehr Beamte, sondern auch mehr präventive Kontrollen, eine stärkere Abdeckung sensibler Bereiche und eine ständige Präsenz zu den verkehrsreichsten Zeiten des Tages.

«Diese Verstärkung dient dazu, die Sicherheit in allen Bereichen der Gemeinde in einer Zeit zu gewährleisten, in der sich die Bevölkerung von Mijas vervielfacht, und ermöglicht es uns, wirksam zu reagieren», sagte die Bürgermeisterin. «Sicherheit ist eine Priorität, denn Mijas ist eine sichere Gemeinde, aber wir wollen sie noch sicherer machen», fügte Ana Mata hinzu.

Cuevas betonte, dass die speziellen Sommermaßnahmen «nicht nur ein schnelleres Handeln ermöglichen», sondern auch «Verkehrskontrollen, die frühzeitige Erkennung von unangemessenem Verhalten und eine engmaschigere Überwachung, die sich an jeden Bereich und jede Tageszeit anpasst», erleichtern. «Wir wollen ein sichereres und geordneteres Mijas, das darauf vorbereitet ist, auf jede Situation mit Effizienz und Nähe zu reagieren», sagte die Stadträtin.

Die Bürgermeisterin, der Stadtrat für die örtliche Polizei und der Chef des Korps haben sich darauf geeinigt, zu Höflichkeit und Respekt gegenüber allen Bürgern aufzurufen, damit der Sommer in Mijas ein Synonym für «Koexistenz, Vergnügen und Harmonie» wird.