Fuengirola kündigt drei bis fünf tägliche Verkehrskontrollen an

Von heute an bis zum 7. September wird die Ortspolizei von Fuengirola die Verkehrskontrollen in der Stadt verstärken. Konkret umfasst die Aktion zwischen drei und fünf tägliche Kontrollen an verschiedenen Punkten der Gemeinde, wobei die Strandpromenade eine strategische Enklave sein wird.

Ziel ist es, Verstöße gegen die Straßenverkehrssicherheit zu verhindern und aufzudecken, wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, unsachgemäße Verwendung von mobilen Geräten oder Sicherheitsgurten. Für diese allgemeinen Vergehen sind drei tägliche Kontrollen unter der Woche, für Alkohol und Drogen sind zwei weitere an den Wochenenden vorgesehen.

Diese Kontrollen sind Teil der speziellen Maßnahmen, die das Rathaus von Fuengirola jeden Sommer durchführt, um die Sicherheit in einer Stadt zu erhöhen, die wie andere Küstenstädte ihre Einwohnerzahl in den kommenden Monaten verdoppelt oder sogar verdreifacht.

«Die Sicherheit ist ein grundlegender Pfeiler für das gute Image und das Ansehen, das wir als Reiseziel und als Stadt zum Leben haben. Wir werden keine Mühen scheuen, um sicherzustellen, dass wir auch weiterhin ein Maßstab in Sachen Sicherheit sind», sagte Bürgermeisterin Ana Mula.

Für die Verkehrskontrollen wird die Ortspolizei parallel zum regulären Dienst in zwei Arbeitsschichten organisiert: morgens-nachmittags (von 11 bis 20 Uhr) und abends (von 20 bis 2 Uhr und bis 5 Uhr an Freitagen, Samstagen und am Vorabend von Feiertagen).

Abgesehen von den Verkehrskontrollen wird die Polizei täglich sechs bis 16 zusätzliche Beamte im Einsatz haben, deren Aufgabe es sein wird, die Einhaltung der städtischen Verordnungen zu überwachen, gegen illegalen Straßenverkauf vorzugehen, Straßenmärkte zu inspizieren, Hotel- und Gaststättenbetriebe und die Belegung öffentlicher Straßen zu kontrollieren, Botellones oder den Konsum und Verkauf von Betäubungsmitteln im öffentlichen Raum zu verhindern.