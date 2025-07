Großes Volksfest in Fuengirolas Stadtteil Los Boliches

José Carlos García Fuengirola Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Rafael Ojeda Rojas, der unter dem Künstlernamen Falete bekannt ist, wird der Star des ersten Tages der Feria del Carmen in Fuengirolas Stadtteil Los Boliches sein, die am 12. Juli beginnt und bis zum 16. Juli dauert. Der Sevillaner ist der erste nationale Künstler, der auf dem Feriagelände von Fuengirola im Rahmen eines Festprogramms auftritt, das auch Auftritte von Antílopez, Bella Grao, Los Rebujitos, Los Aslándticos und Paco Candela vorsieht. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Die Feria wird am Samstag um 21 Uhr mit einer Ansprache der Bürgermeisterin von Fuengirola, Ana Mula, auf dem Vorplatz des Messegeländes eröffnet. Um 21.30 Uhr findet auf der Hauptbühne der erste Auftritt der Tanzakademie BailaConmigo statt. Eine Stunde später ist die lokale Künstlerin Maribel 'La Caletera' an der Reihe, die um 23.30 Uhr den Weg für Falete frei macht.

Am Sonntag, den 13. Juli, wird auf der Hauptbühne des Feriageländes um 21.30 Uhr die Tanzschule von Alicia Iranzo auftreten. Eine Stunde später ist Silverio Soto an der Reihe, und um 23.30 Uhr wird Paco Candela auftreten.

Montag, der 14. Juli, ist «Kindertag», an dem die Attraktionen ab 20 Uhr um 50 Prozent ermäßigt sind. Der Spaß für die Kleinen geht weiter mit der Feier eines großen Kinderfestes mit einer Theatervorstellung der Animationsgruppe Peladilla Producciones.

Am Abend, ab 22 Uhr, findet auf der Hauptbühne das Flamenco-Festival «Santa Fe de Los Boliches» in Zusammenarbeit mit der Peña Flamenca Unión del Cante statt. Bei der diesjährigen Ausgabe treten Cancanilla de Málaga und Isabel Guerrero als Sängerinnen auf. An der Gitarre werden Chaparro de Málaga und José Ramón Caro zu hören sein. Juani Guerrero wird tanzen, und Rosa Linero und Vanesa Fernández werden an den Palmas (Handklatschen) zu sehen sein.

Am Dienstag, den 15. Juli, beginnen die Aufführungen um 21 Uhr mit der lokalen Tanzakademie Chassé. Um 22 Uhr sind Los Salvajes del Rebalaje aus Fuengirola an der Reihe, während eine Stunde später die Künstlerin Bella Grao ihre Kunst auf der Bühne des Festplatzes steht. Der Abend endet mit einem Konzert von Antílopez im Rahmen der Abschiedstournee des Duos aus Huelva nach 25 Jahren gemeinsamer Musik.

Los Rebujitos (22 Uhr) und Los Aslándticos (23.30 Uhr) werden die Feria de Los Boliches 2025 am 16. Mai während der Noche Joven« abschließen.

Der 16. Juli, der Tag der Schutzpatronin von Los Boliches und ein lokaler Feiertag in Fuengirola, beginnt am Morgen mit religiösen Zeremonien zu Ehren der Virgen del Carmen. Während der Eucharistiefeier (12 Uhr in der Kirche Carmen und Santa Fe in Los Boliches) wird traditionsgemäß der Blumenkranz gesegnet, mit dem den auf See verschwundenen Seeleuten gedacht wird. Und am Ende der religiösen Feier wird der Kranz mit einem Boot, das vom Trockendock «Los Náufragos» abfährt, ins Meer geworfen.

Der Höhepunkt der Feria del Carmen ist auch in diesem Jahr die Prozession der Schutzheiligen, die um 20.45 Uhr von der Kirche aus startet. Der üblichen Route folgend wird sie auf der Plaza Estrella de Los Mares ankommen, um dann ans Meer getragen zu werden. Zu diesem Zeitpunkt wird vom Strand aus ein spektakuläres Feuerwerk gezündet. Danach zieht die Prozession zurück zur Kirche.