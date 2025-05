Mann mit Schrauberzieher in Cannabis-Club in Mijas attackiert

María José Díaz Alcalá Mijas Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Ein 34-jähriger Mann ist am Mittwoch in einem Cannabisclub in Mijas durch einen Stick mit einem Schraubenzieher in die Schulter verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Die Guardia Civil hat bereits die Ermittlungen übernommen, das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.