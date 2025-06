Mijas startet eine Sensibilisierungskampagne zum Thema Waldbrände

Lorena Cádiz Mijas Freitag, 6. Juni 2025 Compartir

In Mijas besteht aufgrund des Klimas und der natürlichen Gegebenheiten vor allem in den Sommermonaten ein hohes Risiko von Waldbränden. Außerdem ist die Gemeinde als Gefahrenzone für Waldbrände in Andalusien ausgeschrieben. Aus diesem Grund hat das Rathaus von Mijas auch in diesem Jahr wieder eine Informations- und Sensibilisierungskampagne zur Verhütung von Waldbränden gestartet.

«In dieser Kampagne werden Bilder aus dem alltäglichen Leben im Angesicht der Auswirkungen von Bränden gezeigt, um das Bewusstsein für die schwerwiegenden Folgen zu schärfen. In Mijas haben wir leider Brände erlebt, die große Schäden und irreparable Folgen für unsere natürliche Umwelt verursacht haben. Prävention ist das beste Mittel», sagte die Bürgermeisterin Ana Mata.

Der Stadtrat für Brand- und Katastrophenschutz, Francisco Jerez, betonte seinerseits die Bedeutung der Beteiligung der Öffentlichkeit: «Jeden Sommer sind wir mit einem realen und sehr hohen Risiko konfrontiert. Obwohl wir über hervorragende Fachleute und Einsatzmittel verfügen, ist es immer noch am wirksamsten, den Ausbruch eines Brandes zu verhindern. Und das hängt zu einem großen Teil von den Bewohnern und Besuchern von Mijas ab. Ein Versehen, eine Unvorsichtigkeit kann eine Tragödie auslösen».

«Es geht nicht nur darum, die Vorschriften einzuhalten, sondern auch darum, sich der Umwelt, in der wir leben, bewusst zu sein und verantwortungsvoll zu handeln. Mit dieser Kampagne wollen wir genau das tun: an das Gewissen jedes Einzelnen appellieren, um das zu schützen, was allen gehört», so die Stadträtin.

'Lass in diesem Sommer nur die Sonne scheinen, nicht die Flammen', 'Funken des Glücks, die nicht vom Feuer zerstört werden' und 'Erlebe einen blendenden Sommer von Anfang bis Ende' sind die drei Botschaften, um die sich die Initiative rankt. Ziel ist es, Bilder aus dem Sommeralltag zu konfrontieren und zu vermitteln, wie eine kleine Geste einen Brand mit irreversiblen Folgen auslösen kann. Die Kampagne wird sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch verbreitet.

In diesem Zusammenhang erinnerte die Bürgermeisterin daran, dass das Konsistorium von Mijas in diesem Jahr zum ersten Mal die Instandhaltung des Gebirgszuges ausgeschrieben hat, um sicherzustellen, dass die Waldmasse in bestmöglichem Zustand ist. All dies mit einem Budget von rund 1.200.000 Millionen Euro (inklusive Mehrwertsteuer) und mit den entsprechenden Verlängerungen bis 2029 gültig.

Die Arbeiten, die Gegenstand des Vertrags sind, umfassen waldbauliche Behandlung, Rodung, Durchforstung, Beschneidung (einschließlich der Beseitigung invasiver Arten), Wiederaufforstung und Erhaltung, Pflege und Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastrukturen. Das Aktionsgebiet ist die Sierra Blanca und Bermeja, und bei der Durchführung der Arbeiten werden stets technische Kriterien eingehalten.

Im Allgemeinen werden die Arbeiten von Montag bis Freitag in achtmonatigen Kampagnen vom 1. Oktober bis zum 31. Mai durchgeführt.

Verbote

Vom 1. Juni bis zum 15. Oktober hat die Junta de Andalucía eine Reihe von ausdrücklichen Verboten zur Verhütung von Bränden erlassen. Diese sind in der regionalen Verordnung vom 21. Mai 2009 festgelegt, die bestimmt, dass die Verwendung von Feuer und die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen in Waldgebieten und in deren Einflussbereich (einschließlich Flussufer und Bäche), d.h. in einem Streifen von 400 Metern um diese Gebiete, verboten ist.

Grillen ist nicht erlaubt, auch nicht auf dafür vorgesehenen Plätzen wie Erholungsgebieten oder Campingplätzen, und auch landwirtschaftliche oder pflanzliche Abfälle dürfen nicht verbrannt werden. Im Fall von Mijas wurden sogar alle Grillplätze im Park El Esparragal als Präventivmaßnahme versiegelt.