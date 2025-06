Nationalpolizei untersucht möglichen Mord mit Suizid in Fuengirola

María José Díaz Alcalá Fuengirola Freitag, 20. Juni 2025 Compartir

Die Nationalpolizei untersucht den Tod einer 43-jährigen Frau kolumbianischer Herkunft namens Zunilda Hoyos Méndez und eines 46-jährigen US-Amerikaners mit dem Namen Jarred Gelling, die am gestrigen Donnerstag tot in einer Wohnung in Fuengirola aufgefunden worden sind. Die Frau wurde offenbar durch Schläge mit einem Hammer getötet, der Mann wies Stichwunden auf. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuerst die Frau umgebracht und danach Selbstmord begangen hat. Beide waren ein Paar und professionelle Bodybuilder.

Ein Freund der Frau hatte sich am Mittwoch an die Nationalpolizei in Torremolinos gewandt, nachdem die Frau seit Tagen nicht mehr zu ihrem Training erschienen war. Aus diesem Grund fuhren Beamte der Nationalpolizei am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zu der Wohnung in der Urbanisation Higuerón West in Fuengirola, die das Paar für einige Tage angemietet hatte. Als sie in der Wohnung eintrafen, fanden sie den leblosen Körper der Frau mit offensichtlichen Anzeichen von Gewaltanwendung und den des Mannes, der offenbar mit einem Messer Selbstmord verübt hatte.

Der Leichen wurden zur Autopsie in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga gebracht, das mehr Licht in den Fall bringen wird. Auch die Spurensicherung war am Tatort, um Hinweise auf die Todesumstände der beiden zu erhalten.

Frau wollte die Scheidung wegen Misshandlungen

Zunildas Mutter hatte schon seit Tagen keinen Anruf mehr von ihrer Tochter erhalten. Ihre Familie war deshalb sehr angespannt. „Wir hatten täglich Kontakt mit ihr, deshalb waren wir so überrascht, dass wir seit Samstag nichts mehr von ihr gehört hatten«, sagte ihre Nichte Yuleydis in einem Telefongespräch mit unserer Zeitung. Das ungute Gefühl wurde noch dadurch verstärkt, dass ihre Tante ihnen bei vielen Gelegenheiten gesagt hatte, dass Jarred ein aggressiver Mann sei: «Sie wurde misshandelt und wollte die Scheidung. Sie erzählte ihnen dies nicht nur mündlich, sondern auch in Whatsapp-Audios und -Videos, die sich nun als wesentlich für die Ermittlungen erweisen könnten.

Offenbar war dies der Auslöser für den brutalen Mord, der nach ersten Ermittlungen bereits am vergangenen Wochenende vollzogen wurde, als Zunilda ihrem Partner mitteilte, dass sie die Scheidung wolle. Beide hatten vor etwa vier Jahren geheiratet, nachdem sie sich auf einem Bodybuilding-Wettbewerb kennengelernt hatten.

„Sie kommunizierte viel mit der Familie, informierte uns über jeden Schritt, den sie machte, und schickte uns Fotos«, betonte die Nichte des Opfers Yuleydis, die hoffte, vor dem 25. Juli wieder mit ihrer Tante vereint zu sein. «Sie waren in Málaga, weil ihr Mann am Montag am Knie operiert werden sollte. Sie sagte uns, dass sie die ganze Woche bei ihm im Krankenhaus bleiben würde.

Das Paar, das an vielen Bodybuilding-Wettbewerben teilnahm, verbrachte die meiste Zeit in Dubai und hatte keine Kinder. Nach der Operation war geplant, nach Portugal zu reisen, wo Zunilda an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen wollte. Danach wollte sie allein nach Kolumbien zurückkehren.

«Für meine Tante war es ihre letzte Reise mit ihm, ein Abschied. Sie hatte die Entscheidung getroffen, sich wegen des aggressiven Verhaltens ihres Mannes scheiden zu lassen. Sie trennten sich einmal und lebten lange Zeit getrennt. Dann kamen sie wieder zusammen und versuchten, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, aber die Misshandlungen gingen weiter», bekräftigte Yuledis.

Während ihres medizinisch bedingten Aufenthalts in Málaga mietete das Paar eine Wohnung in der Urbanisation in El Higuerón und trainierte täglich in einem Fitnessstudio in Fuengirola, wo beide wegen ihres durchtrainierten Körperbaus auffielen.