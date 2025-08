Verkehrsunfall in Mijas führt zur Festnahme eines wegen mehrerer Morde gesuchten Briten

María José Díaz Alcalá Mijas Montag, 4. August 2025 Teilen

Ein Verkehrsunfall hat ihn verraten. Er verunglückte mit seinem Auto auf einer Straße in der Urbanisation Riviera del Sol, in Mijas, und versuchte zu Fuß zu fliehen, als er eine Polizeistreife herankommen sah, aber ohne Erfolg. Er hatte keine Papiere dabei, dafür aber Schusswaffen, einen Schalldämpfer, Munition und ein Notizbuch mit Adressen. Wenige Minuten später schrillten bei der Guardia Civil die Alarmglocken: Der Mann wurde wegen mehrerer Morde gesucht und stand in Verbindung mit einer der gefährlichsten Mafias mit Sitz in London.

Gegen Mittag des vergangenen Donnerstags wurde eine Streife der Ortspolizei von Mijas zu einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle gerufen. Bei ihrer Ankunft trafen die Beamten auf zwei Niederländerinnen, die ihnen erzählten, dass ein Mann mit britischem Akzent sie beschimpft habe, weil er Kokain kaufen wollte. Die Überwachungskameras bestätigten ihre Angaben. Der Mann fuhr einen Nissan Qashqai und hatte die Tankstelle verlassen, bevor die Beamten eintrafen.

Kurz darauf prallte das Fahrzeug in der Calle Orfebres gegen eine Mauer. Der Fahrer, so haben städtische Quellen dieser Zeitung mitgeteilt, taumelte mit sichtbaren Verletzungen heraus und begann zu rennen. Doch er kam nicht weit. Die Beamten fingen ihn ab und durchsuchten das Auto. Im Inneren fanden sie zwei Pistolen - eine davon mit Schalldämpfer - mehrere Magazine, Munition und ein Notizbuch mit Namen und Adressen.

Der Mann trug keine Dokumente bei sich, aber die Ermittler konnten ihn anhand biometrischer Merkmale identifizieren. Quellen zufolge wurde der Verdächtige wegen mehrerer Morde gesucht und es lag ein Haftbefehl eines Gerichts in Fuengirola vor, der eine sofortige Inhaftierung vorsah.

Der Verhaftete wurde dann einem Gericht vorgeführt und direkt ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen über seine Verbindungen zur internationalen organisierten Kriminalität sind noch nicht abgeschlossen.