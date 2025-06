Ryanair eröffnet drei neue Strecken vom Flughafen Malaga aus

Pilar Martínez Málaga Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Ryanair, die führende Fluggesellschaft in Bezug auf die Passagierzahlen am Flughafen Malaga, und die Verwaltung des Flughafens haben am heutigen Dienstag die Inbetreibnahme drei neuer Fluglinien gefeiert. Nach einem Stück Kuchen konnten die Passagiere die Premiere der Flüge nach Münster in Deutschland, nach Teeseide in der englischen Grafschaft Durham und nach Brünn, der zweitgrößten Stadt der Tschechischen Republik, erleben.

Mit diesen neuen Flugverbindungen hat die irische Low-Cost-Airline die historische Zahl von insgesamt 91 Strecken ab Málaga erreicht. Elena Cabrera, die Sprecherin von Ryanair in Spanien, nahm gemeinsam mit dem Direktor des Flughafens, Pedro Bendala, an dieser Feier teil. Bei der Veranstaltung wies sie darauf hin, dass «die Passagiere jetzt mit Ryanair die besten Sommerferien genießen können. Diese neuen Strecken werden zweimal pro Woche bedient und bieten unseren Kunden in Spanien noch mehr Möglichkeiten, ihren Sommerurlaub zum besten Preis zu buchen», sagte sie.

5,3 Personen kann Ryanair in diesem Sommer ab Málaga befördern.

Die Ryanair-Sprecherin erinnerte auch daran, dass das Programm von Ryanair am Flughafen in diesem Sommer bedeute, «dass 18 Flugzeuge an der Costa del Sol stationiert sind, was einer Investition von 1.800 Millionen Dollar entspricht und mehr als 4.500 lokale Arbeitsplätze unterstützt, die das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Region fördern». Sie kündigte außerdem an, dass das Unternehmen anlässlich der Eröffnung dieser drei neuen Strecken bis Ende Oktober Tarife ab 21,99 Euro anbiete.

Cabrera betonte bei der Vorstellung des Sommerflugplans, dass «Málaga ein wichtiger Flughafen für Ryanair ist. Er gehört zu den 'Top 5' in Spanien und unser Ziel ist es, weiter zu wachsen. Wir haben derzeit einen Geschäftsanteil von 30 Prozent in dieser Infrastruktur und wollen im Winter weiter wachsen». Es sei daran erinnert, dass für diese Hochsaison 5,3 Millionen Sitzplätze für Flüge von der Hauptstadt der Costa del Sol zu diesen 91 Zielen auf den Markt gebracht wurden. Die geplante Flugkapazität liegt 5 Prozent über der des letzten Sommers, der für die Fluggesellschaft bereits ein historisches Jahr war.