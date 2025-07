Der Tourismus boomt

Compartir

Noch ist es zwar nicht ganz sicher, ob die Wünsche bezüglich der Werbung von Touristen mit Kaufkraft und auch der weniger bemittelten, die ihren Urlaub den Prognosen zufolge hier bei uns verbringen werden, in Erfüllung gehen. Denn die Vorfreude der Branchenmanager scheint gewillt zu sein, die allgemeine Krisenstimmung Lügen zu strafen. Zu wünschen wäre diese Entwicklung vorerst, weil sie Andalusiens Einnahmeseite stärkt – solange zumindest, bis weitere Säulen der Wirtschaft, wie Forschung und Entwicklung in der KI und auch die Leichtindustrie, die jetzt sehr starke Abhängigkeit vom Tourismus reduziert und in seiner Wichtigkeit überholen.

Wie gefährlich die Überlastung der Infrastruktur und der Volksseele sein kann, sieht man in Katalonien und anderswo. Und sind die Touristen erst einmal verprellt, wird man sie von anderen schönen Destinationen nur schwer wieder weglocken. Eine erhebliche Entlastung der touristischen Ballungsräume würde man auf jeden Fall mit der weiteren Entwicklung des ländlichen Tourismus (turismo rural) erreichen. Da ist noch ein weites Feld zu beackern. Geld ist nicht alles; zudem, weil es nicht bei allen ankommt.

Ein großer Seufzer der Erleichterung geht jetzt durch das Land, wegen der reichlichen Regenfälle, die hoffentlich das Ende der extrem langen Dürreperiode einläuten. Jedenfalls bei jenen, deren Umgebung dabei nicht landunter stand. Damit ist die große Sorge um die Wasserversorgung wenigstens für das Jahr 2025 vom Tisch und das viele, bereits eingeplante Geld für den Transport von Trinkwasser per Containerschiffen kann für andere dringende Projekte verwendet werden, wie etwa für den Wohnungsbau.

Das ist ja nach der Dürrebekämpfung das wichtigste Problem und gefährlicher sozialer Brennstoff. Auf keinen Fall sollte jedoch an der Kapazitätserhöhung der Entsalzungsanlagen und am Ausbau der Verbundsysteme gespart werden, denn auch hier gilt: Nach der Dürre bedeutet vor der nächsten Dürre.